Haber Tarihi: 17 Temmuz 2024 10:30 - Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2024 10:30

Altın fiyatları neden yükseliyor, yükseldi? 2024

Altın fiyatları son haftalarda yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından sonra faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla yükseliş kaydetti. Peki faiz indirimi olursa altın yükselir mi? FED faiz indirimi ne zaman? İşte detaylar.

Altın fiyatları neden yükseliyor, yükseldi? 2024
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Altın fiyatları ABD enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle Fed faiz indirimini fiyatladı. ABD'de enflasyon Haziran ayında düşüş gösterdi. Haziran'da aylık enflasyon yüzde -0.1 oldu. Beklentiler yüzde 0.1 düzeyindeydi. Yıllık enflasyon ise yüzde 3 oldu. Beklentiler yüzde 3.1 seviyesindeydi. 4 yılın ardından tüketici fiyatlarının düştüğünü gösteren enflasyon verisi ile piyasalar Fed indiriminin yakın olduğu sinyalini fiyatladı.

Altın fiyatları neden yükseliyor?

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD'de ikinci çeyrek dönemde açıklanan enflasyona ilişkin verilerin, enflasyonun Fed'in hedefi olan yüzde 2 seviyesine sürdürülebilir şekilde gerilediğine yönelik güveni biraz artırdığını söyledi.

Powell, faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin ise değerlendirme yapmadı. Piyasalar Fed'in eylülde 25 baz puan faiz indirimine gideceğini kesin olarak fiyatlıyor. Yıl sonuna kadar toplam 68 baz puan indirim yapılması öngörülüyor. FED'in olası faiz indirimine ilişkin beklentiler altın fiyatlarını yukarı yönlü hareket etmesine neden olmakta.
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