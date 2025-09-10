Altay'da Ceyhun sevinci

Altay'da uzun süreli sakatlığını atlatan tecrübeli ön libero Ceyhun Gülselam takıma döndü.

calendar 10 Eylül 2025 14:45
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Ceyhun sevinci
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk maçında deplasmanda Uşakspor'a 2-0 yenilip cumartesi günü evinde oynayacağı Ayvalıkgücü Belediyespor müsabakasına odaklanan Altay'da tecrübeli ön libero Ceyhun Gülselam'ın uzun süren sakatlığı sonra takıma dönmesi yüzleri güldürdü.

Siyah-beyazlı ekibin en deneyimli isimlerinden biri olan 37 yaşındaki futbolcu çapraz bağ sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı. Geçen sezonun 30 Kasım'da İzmir'de oynanan İnegölspor maçında sakatlanan Ceyhun çapraz bağ ameliyatı olup sezonu kapatmıştı.

Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşadığım sakatlık sürecini yoğun ve disiplinli bir çalışma ile geride bırakmış bulunuyorum. Uygulanan tedavi programını başarıyla tamamlayarak yeniden takımla birlikte antrenmanlara başladım. Bu dönemde bana destek olan kulübüme, teknik ekibime, sağlık ekibimize ve her daim yanımda olan Büyük Altay taraftarlarımıza teşekkür ederim. Artık hedeflerimize odaklanma ve sahada en iyi şekilde mücadele etme zamanı. Büyük Altay'ımız adına en yüksek katkıyı sağlamak için çalışmaya devam edeceğim" dedi.


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.