Altay'da Ceyhun sevinci

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk maçında deplasmanda Uşakspor'a 2-0 yenilip cumartesi günü evinde oynayacağı Ayvalıkgücü Belediyespor müsabakasına odaklanan Altay'da tecrübeli ön libero Ceyhun Gülselam'ın uzun süren sakatlığı sonra takıma dönmesi yüzleri güldürdü.Siyah-beyazlı ekibin en deneyimli isimlerinden biri olan 37 yaşındaki futbolcu çapraz bağ sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı. Geçen sezonun 30 Kasım'da İzmir'de oynanan İnegölspor maçında sakatlanan Ceyhun çapraz bağ ameliyatı olup sezonu kapatmıştı.Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşadığım sakatlık sürecini yoğun ve disiplinli bir çalışma ile geride bırakmış bulunuyorum. Uygulanan tedavi programını başarıyla tamamlayarak yeniden takımla birlikte antrenmanlara başladım. Bu dönemde bana destek olan kulübüme, teknik ekibime, sağlık ekibimize ve her daim yanımda olan Büyük Altay taraftarlarımıza teşekkür ederim. Artık hedeflerimize odaklanma ve sahada en iyi şekilde mücadele etme zamanı. Büyük Altay'ımız adına en yüksek katkıyı sağlamak için çalışmaya devam edeceğim" dedi.