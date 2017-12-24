Ali Rıfat Yurtseven hayatını kaybetti

Kalp rahatsızlığı bulunan İsmail YK'nın babası Ali Rıfat Yurtseven, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Cenazede ünlü şarkıcının perişan hali dikkat çekti.

24 Aralık 2017 10:03
Ali Rıfat Yurtseven hayatını kaybetti
1968 yılında beri Almanya'da yaşayan Ali Rıfat Yurtseven hayatını kaybetti. 86 yaşındaki Yurtseven, kalp rahatsızlığı sebebiyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Hüseyin, Hasan, Mustafa, Zeynep ve Ismail YK'nın babasının cenazesi, Cuma Namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi.
KALP RAHATSIZLIĞI VARDI

86 yaşındaki Yurtseven, kalp rahatsızlığı sebebiyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

İSMAİL YK'NIN PERİŞAN HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Hüseyin, Hasan, Mustafa, Zeynep ve İsmail YK'nın babasının cenazesi, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi. Ünlü şarkıcının cenazedeki üzgün hali dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Sözcü

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