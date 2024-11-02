Ali Çamlı: "Babaları gelsin yönetsin"

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Adana Demirspor maçının ardından "istifa" diye bağıran bazı taraftarlara "Çok biliyorlarsa babalarını getirsinler yönettirsinler" dedi. Çamlı, bu açıklamalarının ardından polis eşliğinde stattan ayrıldı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ali Çamlı: 'Babaları gelsin yönetsin'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2024 19:03
Son güncelleme 02 Kasım 2024 19:07
Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Adana Demirspor maçının ardından "istifa" diye bağıran bazı taraftarlara tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Bellona Kayserispor-Adana Demirspor maçının 0-0 tamamlanmasının ardından bazı taraftarlar Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve kulüp yönetimini istifaya davet etti.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, RHG Enertürk Enerji Stadı çıkışında, gazetecilere yaptığı açıklamada, yenmeyi çok istedikleri bir maç olduğunu ancak başaramadıklarını söyledi.

"BABALARI GELSİN YÖNETSİN"

Maçın bitiş düdüğü ile "istifa" diye bağıran kişilere tepki gösteren Çamlı, şunları kaydetti:

"Çok biliyorlarsa babalarını getirsinler yönettirsinler burada. Bunu yapmaya çok hevesli değilim. 4 tane soysuz bağırdı diye de bu görev bırakılmaz. Onların hiçbiri Kayserispor taraftarı falan olamaz. Seyirci tepkisini gösterir. Kapalı Kale bir tepki koyuyor. Bir şey diyor muyuz, yok. Çünkü onlar ne söylediğini biliyor. 'Yönetim istifa', ne oldu? Hadi bırakalım. Var mı, yönetecek misin? Biz nelerle uğraşıyoruz. Bu hafta futbolculara para ödeyeceğiz diye kendi çeklerimizi, ödemelerimizi yapmayıp, futbolculara para ödemeye çalışıyoruz. 4 tane zibidi çıkmış orada 'yönetim istifa' diye bağırıyor. Getirin babanızı yönettirin."

AÇIKLAMALAR SONRASI OLAY ÇIKTI

Bazı taraftarlar, açıklamalarının ardından da Çamlı'ya tepki göstererek, istifaya davet etmeye devam etti. Çamlı, polis eşliğinde stattan ayrıldı.

Öte yandan, bazı taraftarlar arasında yaşanan arbede de polisler tarafından önlendi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery