Alev Alatlı kimdir, kaç yaşında? Alev Alatlı kitapları, eserleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazar Alev Alatlı'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazar Alev Alatlı'nın vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Alev Alatlı kimdir, kaç yaşında? Alev Alatlı kitapları ve eserleri



Alev Alatlı Kimdir, Kaç Yaşında? Alev Alatlı Kitapları ve Eserleri



Alev Alatlı, 1944 yılında İzmir'de doğmuştur. 1974 yılında ODTÜ Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur. Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmış, çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmıştır. 1982 yılında ilk romanı "Kırk Saat"i yayınlamıştır.



Alatlı, çok sayıda roman, öykü, deneme ve senaryo yazmıştır. Eserlerinde, Türkiye'nin siyasi ve sosyal tarihi, kadınların durumu, insan hakları gibi konulara değinmiştir.



Alev Alatlı'nın bazı önemli eserleri:



Romanlar: Kırk Saat (1982), Mahur Beste (1984), Yaseminler Tüter mi Hala? (1985), Sisler Bulvarı (1987), Kürk Mantolu Madonna (1990), Lut Kavmi (1994), Cehennem Kraliçesi (2007), Kızıl Karanfil (2014)



Öykü Kitapları: Öteki Yüz (1983), Önce Sevmek (1992), Gölgede Bir İstanbul Masalı (1997)



Deneme Kitapları: Faşizme Karşı Demokrasi (1985), Yıkılış (1990), Bir Bilsen (2002)



Senaryolar: Kurtlar Vadisi (dizi), Yaprak Dökümü (dizi)



Alev Alatlı'nın ödülleri:



1985 Yunus Nadi Roman Ödülü (Kırk Saat)



1986 Orhan Kemal Roman Armağanı (Mahur Beste)



1991 Madaralı Roman Ödülü (Kürk Mantolu Madonna)



2008 Yunus Nadi Roman Ödülü (Cehennem Kraliçesi)













Haber ile daha fazlasına ulaşın: