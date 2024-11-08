ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı? 2024 ÖSYM ALES sınav giriş belgesi

ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sınav giriş belgeleri yayımlandı. Sınav giriş belgesinde adayların sınava girecekleri yer bilgisi de yer alıyor. Adaylar, ALES sınav yerleri bilgisini online sistem üzerinden görüntüleyebiliyor.



ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgilerini içeren bu belgeleri, online sistem üzerinden öğrenebilecek.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ALES adaylarının sınava girecekleri bina ve salon atamaları tamamlanmış olup, sınav giriş belgeleri erişime sunulmuştur.



ALES SINAV YERLERİNE NASIL ULAŞILIR?



ALES'e katılacak olan adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren sınav giriş belgelerine, 7 Kasım 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabileceklerdir.



ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?



Adayların, sınav giriş belgelerini edinebilmesi için ÖSYM'nin aday işlemleri sistemine giriş yapması gerekmektedir. Belgenin çıktısı alınarak sınav günü yanında bulundurulması zorunludur.



ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?



ÖSYM tarafından duyurulan bilgilere göre, 2024 yılının üçüncü ALES sınavı 17 Kasım'da gerçekleştirilecektir. Sınav, sabah saat 10:15'te başlayacak ve toplamda 150 dakika sürecektir. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmayı planlayan adayların katılım göstereceği bu sınav, birçok aday için akademik kariyerin önemli bir basamağı niteliğindedir.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: