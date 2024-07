Aile Destek ödemesi uzatıldı mı? Temmuz 2024

Aile Destek Programı ödeme süresi ve son tarih gündemde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Sosyal yardım desteği kapsamında yapılan ödemeler her ay olarak düzenli bir şekilde hesaplara geçiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Yardımı uzatılacak mı, Temmuz'da bitiyor mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Değişen tutarlarda yapılan ödemeler her ayın 15'inden sonra hesaplara aktarılıyor. Son olarak Haziran ayında yapılan ödemelerin, bu ay hesaplara geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. Peki Temmuz 2024 Aile Destek Ödemesi ne zaman, bu ay yatacak mı? Aile Destek ödemesi bitti mi, ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşte ayrıntılar...



AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILACAK MI, TEMMUZ'DA SON MU?



12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.



TEMMUZ AYI AİLE DESTEK YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?



Aile destek parası Temmuz ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak destek ödemeleri her ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılıyor. Konuyla ilgili resmi bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.



AİLE DESTEK YARDIMI SON ÖDEME TARİHİ



Daha önce yapılan açıklamada 850 ile 1.250-TLarasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirileceği belirtilmişti. Ayrıca 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi Haziran ayı için olacak ve bu dönemin ödemesi Temmuz ayında gerçekleştirilip söz konu destek programının sona ereceği bildirilmişti.



Eğer destek programı ile ilgili uzatılması yönünde karar alınmazsa, Aile Destek Yardımı ödemeleri Temmuz 2024'e bitecek.



E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA İŞLEMİ



Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.







