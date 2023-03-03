Haber Tarihi: 03 Mart 2023 10:48 - Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 10:48

Aile Destek ne zaman yatacak? Mart 2023 ile Aile Destek programı Mart ayı ödemesi, parası ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı Mart ödemeleri hak sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Aile Destek Paketi ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 850 TL-1250 TL aralığında değişen miktarlarda 1 yıl boyunca her ay yapılan ödemelerdir. Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Hanenin sosyoekonomik profiline göre Aile Destek Programı'ndan yararlanan hak sahipleri ise 2023 aile destek parası ne kadar oldu? Aile destek yardımı zamlı ne zaman yatacak? sorularının yanıtına odaklandı. İşte Aile Destek Paketi Mart ayı ödeme tarihleri ve başvuru şartları...

Aile Destek ne zaman yatacak? Mart 2023 ile Aile Destek programı Mart ayı ödemesi, parası ne zaman yatacak?
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Aile Destek Paketi başvuruları sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından organize edilen Aile Destek ödemeleri ihtiyaç sahibi ailelere yapılmaya devam ediyor. Aile Destek Programı ödemesi başvurusunda bulunan vatandaşlar, Mart ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, "Aile Destek Programı Mart ödemeleri ne zaman yatacak, ödemelere zam geldi mi, başvuru şartları nelerdir?" İşte Aile Destek Paketi başvuru ekranı...
2023 MART AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız." açıklamasında bulunmuştu.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MART AYI NE ZAMAN YATACAK?

Henüz Aile destek ödemesi Mart ayı için resmi bir açıklama yapılmadı. Mart ayı ödemelerinin ayın ortasına doğru yatırılmaya başlanması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Yılbaşı öncesi aile destek yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlanmıştı.

29 Aralık 2022 tarihinde açıklama yapan Bakan Yanık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, ocak ayının ilk haftası yapılacak olan 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini öne çekerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz. 'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, 'Çocuk Desteği Bileşeni' kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.

AİLE DESTEK YARDIMI NE KADAR OLDU?

Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.


Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
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