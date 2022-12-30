Haber Tarihi: 30 Aralık 2022 15:10 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022 15:11

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcı ayrıldı! İşte Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcı ayrılık sebebi

Son dönemin popüler iki genç oyuncusu Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcı magazin gündemine bomba gibi düştü. Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcı ayrıldı ve ayrılık sebebi için büyük bir iddia ortaya atıldı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcı ayrıldı! İşte Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcı ayrılık sebebi
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Oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, 2018 yılından beri birlikte olan ikili, ayrılık kararı aldı!

"Yalı Çapkını" dizisinde başrol oynayan Mert Ramazan Demir ile son dönemlerde samimi hareketler sergileyen Afra Saraçoğlu, hayranları tarafından eleştiri aldı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcı ayrılık sebebi

İddialara göre, bu samimiyet aynı zamanda 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu da rahatsız etti.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, OGM Pictures adlı yapım şirketinin yeni yıl yemeğine katılmış ve daha sonra Emirgan'daki Gizli Kalsın isimli mekanda eğlenceye devam etmişti.

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcı neden ayrıldı?

İki oyuncunun burada yapım ekibiyle birlikte eğlenirken çekilen samimi görüntülerin basına yansıması, Mert Yazıcıoğlu'nun sabrını aştı.

Yazıcıoğlu, tartışmanın ardından bir hafta önce ilişkisini sona erdirdi ve Afra Saraçoğlu ile birlikte yaşadıkları evi Uskumruköy'de terk etti.
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