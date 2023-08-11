Haber Tarihi: 11 Ağustos 2023 14:11 - Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 14:11

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ayrıldı mı?

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? sorusu herkesin aklında. Yalı Çapkını dizisindeki aşklarını gerçek hayata da taşıyan ve denizin ortasında dudak dudağa yakalanan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu hakkında 2. Sayfa bomba bir iddia ortaya attı. İddiaya göre aşk kısa sürdü ve Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ayrıldı.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ayrıldı mı?
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Yalı Çapkını dizisinde oynadıkları Ferit Korhan ile Seyran Korhan karakterleri ile tanınan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu sık sık aşk iddialarıyla gündeme geliyordu. Dizideki senaryo aşkını gerçek hayata da taşıyan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşk iddialarını defalarca kez yalanladıktan sonra öpüşürken görüntülenmişti. Peki, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ayrıldı mı?
 AFRA SARAÇOĞLU VE MERT RAMAZAN DEMİR AYRILDI MI?

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncularından Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirdikten sonra partneri Mert Ramazan Demir'le aşk yaşamaya başladı. Çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmeleriyle ilişkileri ortaya çıkan ikilinin aşkı kısa sürdü.
MERT RAMAZAN DEMİR AFRA SARAÇOĞLU NEDEN AYRILDI?

2. Sayfa'da yer alan habere göre, kısa süreli bir flört yaşayan ve ilişkilerinin belgelenmesiyle birlikte hiç görüntülenmeyen ikili yollarını ayırdı. Reklam ilişkisi yaşadıkları ileri sürülen çift, ayrılık kararıyla ilgili bir açıklama yapmazken birlikte nasıl çalışacakları da merak konusu oldu.

AFRA SARAÇOĞLU VE MERT RAMAZAN DEMİR NE ZAMAN SEVGİLİ OLDU?

2018'de aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, 2022'de ilişkilerini sonlandırmıştı. Yazıcıoğlu ile 5 yıl önce rol aldığı bir filmin setinde tanışan Saraçoğlu'nun birlikteliğinin 'ihanet' nedeniyle bittiği ileri sürülmüştü. Afra Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le samimi görüntüler vermesinin çiftin ayrılmasına neden olduğu konuşuluyordu. Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Safraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz ay tatil için gittikleri Göcek'te denizde öpüşürken görüntülendi. İkili daha önce aşk yaşadıklarına yönelik iddiaları kesin bir dille yalanlıyordu.

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