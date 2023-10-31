Af yasası çıktı mı? 2023 Son dakika Cumhuriyet'in 100. yılı mahkumlara genel af çıktı mı?

Af yasası son dakika Resmi Gazete 29 Ekim 2023: Af yasası çıktı mı, çıkacak mı? Mahkumlara af yasası kimleri kapsıyor? Genel af çıkması için sık sık çağrılar yapılırken hükümetin beklenenden farklı bir formülle çözüm üretmeye hazırlandığı belirtildi. Genel af çıkacak mı çıkacaksa ne zaman çıkacak soruları sıklıkla cevabını ararken bir yandan 7. Yargı Paketi'nde genel af var mı konusunda gündemdeki yerini koruyor. Genel af yasası hususunda gelişmeler mahkum ve aileleri tarafından dört gözle takip ediliyor. İşte 7. Yargı Paketi'nde genel af var mı? Af çıkar mı? Genel af konusunda konuşulanlar ve son durum…Ceza Hukukçusu Ersan Şen daha önce 29 Ekim 2023 tarihini işaret ederek mahkumlara af açıklamasının bugün geleceğini söylemişti. Şen yaptığı açıklamada af çıkacağını, özel ya da genel bir af çıkacağını, bunun ceza indirimi biçiminde olacağını söyledi.Şen, yaptığı açıklamasında, "Bu tüm suçları kapsamayacak ve Anayasa Mahkemesi'ne bu gidecek. Anayasa Mahkemesi affı genişletir genişletmez. Geçmişte buna benzer örnekler vardır. Olur olmaz bilmiyorum ama 29 Ekim 2023 tarihine kadar Türkiye bir af görecek" demişti.Hükümetten kapsamlı bir genel af bekleyen mahkum ve mahkum yakınlarını sevindiren haber geldi. Sözcü TV yayınında konuşan ünlü hukukçu Ersan Şen'den olay olacak iddialar geldi. Türkiye'nin 100'cü yılı olmasından dolayı genel af çıkmasını bekleniyor."Genel af çıkacak mı?" sorusuna yanıt veren Şen, şu ifadeleri kullandı:"Af çıkacak ben size söyleyeyim. Ama özel olacak ama genel ya da 3. tip denilen ceza indirimi şeklinde ancak bu tüm suçları kapsamayacak ve Anayasa Mahkemesi'ne bu mesele gidecek. Af düzenlemesinin kapsamı genişler mi bilinmez, geçmişte örnekleri oldu Rahşan Affı zamanında.Şunu net söyleyebilirim ki, 29 Ekim 2023 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti bir af düzenlemesi görecek.2023 yılının ilk haftalarında televizyon ve ajansların Ankara temsilcileri ile buluşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan merakla takip edilen genel af konusuyla ilgili soruya net bir yanıt vermişti.14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde herhangi bir infaz yasası düzenlemesinin gündemde olup olmadığı sorusuna yanıt veren Adalet Bakanı, 'Herhangi bir infaz düzenlemesi çalışması yok' ifadelerini kullanmıştı.Orada ifade edilen şey genel af. Üç üniversiteden hizmet alındı. Bu hizmet alındıktan sonra bürokrasi de bu raporları aldı, değerlendirdi. Tabii bu işte yasa öncesi ve yasa sonrası bir tür aslında. Nasıl diyelim, toplumsal yaşama bu insanlar dahil edilirken, işte en çok hangi konularda suç işlenmiş, o zeminler nedir? O zeminleri ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan, genel olarak böyle sosyolojik raporlar bunlar. Sosyolojinin ağırlıkta olduğu bu bilimsel raporlarda bu zeminleri daraltmak, suç işleme oranı düşürmek için tedbirler var. Bu nedenle şimdi hükümetin ortaya koymak istediği şey şekillendi. Bürokrasi yasa metnini oluşturmak üzere, oldu-bitti anlamında da görebilirsiniz. Her an ufak tefek değişikliklerle bu, Sayın Cumhurbaşkanına sunulacak. Sayın Cumhurbaşkanı ondan sonra bunu siyaset kurumlarına, Meclis'te grubu olan, TBMM'de temsil edilen siyasi partilere gönderecek. Çünkü şöyle deniyor: 'Biz bu vebali üstümüze almayacağız.' Taslağın tamamını tartışmaya açacaklar çünkü siyaset yaparken özellikle yerel seçimlerde bunun kötüye kullanılmaması için iktidar -AKP, MHP- bu işe muhalefeti ortak etmek istiyorlar. Bu konudaki esas çaba bu. Hatta MHP'nin de bu konuda ciddi bir noktaya geldiği belirtiliyor. Siyasi suçları da, tırnak içerisinde söylüyorum 'eline silah almamış, kovuşturmalarda sabit olmayan, tutukluluk halleri devam eden' insanları daha çok kapsayacak nitelikte, siyasi suçları da kapsayacak bir af beklenmekte. Böyle bir düzenlemeyi kesinlikle Genel Kurul'un gündemine getirecekler.Meclis açılır açılmaz hatta olağanüstü toplantı ile Meclis'i toplayacaklar. Eğer bu metni oluşturamazlarsa komisyon çalışması olacak. Komisyon şu anda hemen hemen şimdiden zaten belli gibi. Bu komisyonda yer alacak partilerin tüm üyelerinin ismi belli değil ama hangi partinin ne kadar üye vereceği belli. Hükümet bunu tasarlamış, bu çalışmanın komisyonda ne zamana kadar tartışılacağını ve sonuç alınacağını da hesap ederek büyük olasılıkla toplantıya çağırıp bir ekimde görüşmelere başlamak istiyor."TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen kanun teklife göre;Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçirilen hükümlüler iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumlarına geçiş yapabilecek.Görüşülen teklife göre kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini çeken ve istenen şartları sağlayan hükümlüler açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek."TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre; 31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek.31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek.Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecek.31/7/2023 tarihi itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülükleri kalkacak.Ancak bu kişiler suç işlerse doğrudan cezaevine alınacak.Covid-19 izninde olup da bu düzenlemeyle denetimli serbestliğe ayrılanların tüm yükümlülükleri devam edecek."