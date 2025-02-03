Haber Tarihi: 03 Şubat 2025 16:07 - Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 16:07

Adıyaman'da 6 Şubat'ta okullar tatil mi? 2025

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kabristan ve taziye ziyaretlerinin yoğunluğu nedeniyle depremlerin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Adıyamanlı vatandaşlar "Adıyaman'da 6 Şubat'ta okullar tatil mi? Kamuda idari izin var mı?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

Adıyaman'da 6 Şubat'ta okullar tatil mi? 2025
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Adıyaman'da 6 Şubat'ta okullar tatil mi? merak ediliyor. Adıyaman Valisi Osman Varol, makamında düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümündeki anma etkinlikleri için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Adıyaman Valiliği olarak 6 Şubat'ta okulların tatil edildiğini duyurdu. İşte detaylar...

ADIYAMAN'DA 6 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 6 Şubat'ta ara verildi. Adıyaman'da, kabristan ve taziye ziyaretlerinin yoğunluğu nedeniyle depremlerin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, vatandaşlar tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği belirtildi.

KAMUDA İDARİ İZİN VAR MI?

Bu değerlendirme nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, "Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak tüm tedbirler alınacak şekilde bir gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adıyaman Valisi Osman Varol ise makamında düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümündeki anma etkinlikleri için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.
Varol, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda vatandaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın taleplerini değerlendirerek özellikle o gün içerisinde oluşabilecek yoğun trafik ile kabristan yoğunluğunu dikkate alarak, okullarımızdaki çocuklarımızın arzusunu dikkate alarak 6 Şubat için idari tedbir aldık. Tüm kurum kuruluşlarımızda idari hizmetlerin aksamayacağı şekilde gerekli tedbirleri de alarak idari izin ilan ediyoruz. Vatandaşlarımız kamu kurum kuruluşlarında her türlü ihtiyacını yapabilecekler ve diğer taraftan da idari izinli olan personelimiz matemlerini yaşayabilecek." diye konuştu.

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