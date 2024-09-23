Haber Tarihi: 23 Eylül 2024 15:35 - Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024 15:35

Adana kebap nasıl yapılır? Adana kebap tarifi

Adana kebabı, Adana'ya özgü, 'zırh' adı verilen, satıra benzer bir bıçak ile elde kıyılan parça etten yapılan bir kebap çeşididir. Adana kebabının servisini yaparken yeşillik, sumaklı soğan salatası veya salata tercih edilir. Peki, Adana kebap nasıl yapılır?

Adana kebap nasıl yapılır? Adana kebap tarifi
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Adana kebabı, adından da anlaşıldığı gibi Adana'ya özgü olsa da tüm Türkiye'de kebapçıların menülerinde yer alır. Ancak bu enfes lezzet ev ortamında da hazırlanabilir. Adana kebabının püf noktası et seçimini doğru yapmaktır. Sadece kuzu eti, kuzu kuyruk yağı, pul biber ve tuz ile yapılır. Mevsiminde ise pul biber elde edilen ve yörede kök biber denilen kırmızı biber, taze olarak minik küpler halinde doğranıp eklenir. Dinlenmiş et zırh tabir edilen ve iki elle kullanılan keskin bıçakla kıyılır. Kıyılmış et ile kıyılmış kuyruk yağı, kırmızı pul biber ve tuz ilave edilerek yoğrulur. Karışım Adana kebabının ana unsurunu oluşturur. Yoğrulmuş karışım ikinci kez zırh ile kıyılır. En az 4-5 saat buzdolabında dinlendirilir. Hazırlanan karışım, 0,5 cm kalınlığında, 3 cm eninde 90–120 cm uzunluğunda şişlere sıvanır gibi saplanır. Şişlendikten sonra 1 saat kadar şişte dinlendirilir. Bu dinlendirme el suyunun etten akması içindir.

Malzemeler

1 kilogram ince çekilmiş kuzu kıyma
100 gram iç yağı
1 çorba kaşığı acı pul biber
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 tatlı kaşığı tuz
1,5 santimetre eninde kebap şişleri

Adana kebap nasıl yapılır?

Kıymayı, pul biber ve toz biberle iyice yoğurun. Buzdolabına koyup 1,5-2 saat kadar dinlendirin. Dolaptan çıkarıp tuzunu koyun. Tekrar yoğurun. Yoğurduğunuz kıymadan avucunuzun aldığı kadar parçalar kopararak şişlere tutturun. Elinize yapışmaması için ara sıra avucunuzu ıslatarak bir elinizle şişi tutun, diğer elinizle de kıymayı şişe tutturarak kebabı hazırlayın.

Mangalı yakın. Şişleri ızgaraya dizip iki taraflı olarak pişirin. Sumaklı soğan salatası ve yeşil salata ile sıcak olarak servis yapın.


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