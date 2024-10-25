Haber Tarihi: 25 Ekim 2024 16:00 - Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 16:00

Adana Demirspor-Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Adana Demirspor-Sivasspor Maçı Canlı İzle Şifresiz

Adana Demirspor-Sivasspor maçı canlı izle | Adana Demirspor - Sivasspor maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Trendyol Süper Lig'de haftanın açılış mücadelesinde Adana Demirspor, Sivasspor'u ağırlayacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Sivasspor bu sezon oynadığı 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, topladığı 11 puanla 11. basamakta yer alıyor. Adana Demirspor ise sezon başlangıcıyla taraftarlarını hayal kırıklığı yaşadı. Peki Adana Demirspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…

Adana Demirspor-Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Adana Demirspor-Sivasspor Maçı Canlı İzle Şifresiz
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Sivasspor, Süper Lig'de Adana Demirspor'a konuk olacak. Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı öncesi Alex Pritchard, Uros Radakovic ve Emre Gökay'ın sakatlığı bulunuyor. Sivas temsilcisi, sezonun ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 11 puan topladı. Peki, Adana Demirspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor ve Sivasspor karşı karşıya geliyor.

Adana Demirspor - Sivasspor mücadelesi 25 Ekim cuma günü saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR SON DURUM

Adana Demirspor ligde geride kalan 8 maçta 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligin son sıralamasına demirleyen Adana ekibinde oynadığı maçlarda 7 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde ise 20 gol gördü.

SİVASSPOR SON DURUM

Sivasspor bu sezon ligde 11 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar oynadığı maçlarda rakip fileleri 11 kez sarsarken kalesinde ise 13 gol gördü.

Sivasspor, Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla dönerek puan sıralamasında daha üst sıraları hedefliyor.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI

Ligin 10. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

25 Ekim Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor (Yeni Adana)

26 Ekim Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor (Mersin)

16.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

27 Ekim Pazar:

13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep Büyükşehir)

16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor (Gain Park)

19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK (Ülker)

28 Ekim Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)





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