Adana Demirspor-Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Adana Demirspor-Sivasspor Maçı Canlı İzle Şifresiz

Sivasspor, Süper Lig'de Adana Demirspor'a konuk olacak. Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı öncesi Alex Pritchard, Uros Radakovic ve Emre Gökay'ın sakatlığı bulunuyor. Sivas temsilcisi, sezonun ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 11 puan topladı. Peki, Adana Demirspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.
ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor ve Sivasspor karşı karşıya geliyor.Adana Demirspor - Sivasspor mücadelesi 25 Ekim cuma günü saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
ADANA DEMİRSPOR SON DURUM
Adana Demirspor ligde geride kalan 8 maçta 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligin son sıralamasına demirleyen Adana ekibinde oynadığı maçlarda 7 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde ise 20 gol gördü.
SİVASSPOR SON DURUM
Sivasspor bu sezon ligde 11 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar oynadığı maçlarda rakip fileleri 11 kez sarsarken kalesinde ise 13 gol gördü.
Sivasspor, Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla dönerek puan sıralamasında daha üst sıraları hedefliyor.
SÜPER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI
Ligin 10. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
25 Ekim Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor (Yeni Adana)
26 Ekim Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor (Mersin)
16.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
27 Ekim Pazar:
13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep Büyükşehir)
16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor (Gain Park)
19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK (Ülker)
28 Ekim Pazartesi:
17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)
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