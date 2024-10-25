Adana Demirspor-Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Adana Demirspor-Sivasspor Maçı Canlı İzle Şifresiz

Sivasspor, Süper Lig'de Adana Demirspor'a konuk olacak. Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı öncesi Alex Pritchard, Uros Radakovic ve Emre Gökay'ın sakatlığı bulunuyor. Sivas temsilcisi, sezonun ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 11 puan topladı. Peki, Adana Demirspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.



Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor ve Sivasspor karşı karşıya geliyor.