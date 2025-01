Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı izle kesintisiz donmadan

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri... ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA



Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Ligde çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 42 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bir maçı eksik olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Adana deplasmanında kazanması durumunda lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya indirecek.

Deniz, Arda, Tolga, Semih, Abdulsamet, Osman, Ali Yavuz, İzzet, Maestro, Yusuf Barasi, Aimbetov.İrfan Can, Mert, Çağlar, Djiku, Oğuz, Amrabat, Fred, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko.Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek kadroda yer almadı. Hastalığı bulunan Allan Saint Maximin de kafilede yer almayan bir diğer isim oldu.Sarı kart cezası sebebiyle Konya deplasmanında takımını yalnız bırakan Sofyan Amrabat, görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Sarı kart sınırında bulunan Sebastian Szymanski ve Samet Akaydin, forma giyip kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Göztepe mücadelesinde cezalı duruma düşecek.Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 42 puanla 2. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak. Mavi-lacivertliler, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilmişti.Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 42. kez karşılaşacak. İki ekip, bugüne kadar ligde 41 kez karşı karşıya gelirken, söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 24 galibiyet aldı. Adana temsilcisi 5 maçı kazanırken, 12 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin 41 maçta attığı 81 gole, Adana Demirspor 41 golle karşılık verdi.Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'la deplasmanda oynadığı maçlarda da üstünlüğü bulunuyor. İki takım, lig tarihinde bugüne kadar Adana Demirspor'un ev sahipliğinde 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 9'unu Fenerbahçe kazanırken, Adana temsilcisi 3 mücadelede sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Sekiz karşılaşmada ise beraberlik bozulmadı. Fenerbahçe, 20 maçta rakibine 26 gol atarken kalesinde ise 16 gol gördü. İki ekip arasında Adana'da oynanan son 2 maç, beraberlikle sonuçlandı.Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında ligde oynanan karşılaşmalarda farklı sonuçlar görüldü. 1988-1989 sezonunda Kadıköy'de oynanan müsabakada sarı-lacivertliler rakibini 6-0 ile geçerken, rekabetteki en farklı galibiyeti elde etti. İki takım arasında en gollü müsabaka ise 1991-1992 sezonunda oynandı. Söz konusu karşılaşmada Fenerbahçe sahasında rakibini 6-1 yenerken, maç toplam 7 gole sahne oldu. Sarı-lacivertliler, 2 maçta rakibini ligde 5-0 ile geçti. Söz konusu farklı galibiyetlerin tamamında Fenerbahçe ev sahibi statüsündeydi. Adana Demirspor'un ev sahipliğinde oynanan maçlarda ise Fenerbahçe rakibini 3 kez 3-1'lik skorla, 1 defa da 2-0'lık skorla yenerek en farklı galibiyetlerini aldı. Akdeniz ekibi ise sarı-lacivertli rakibine karşı elde ettiği 5 galibiyetin 4'ünü tek farklı skorlarla, 1'ini ise deplasmanda 2-0'lık sonuçla kazandı.Fenerbahçe'nin, çift forvetle başlamasının beklendiği Adana Demirspor karşılaşmasında en önemli gol silahları Edin Dzeko ile Youssef En Nesyri olacak. Bu ikiliden özellikle son dönemde En Nesyri, oldukça formda... Süper Lig'de son oynanan Konyaspor karşılaşmasını boş geçen Faslı forvet, son 10 lig sınavında 7 kez ağları salladı ve 3 de asist yaptı. Bu periyotta Konya (d) ile birlikte sadece Beşiktaş derbisini boş geçen 27 yaşındaki forvetin toplamda bu kulvarda 18 maçta 8 golü ve 3 asisti bulunuyor. En Nesyri, Süper Lig'deki Adana Demirspor müsabakasında da gol bulmayı hedefleyecek.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor maçına çıkacak. Sarı kart cezası nedeniyle Konya deplasmanında forma giyemeyen Sofyan Amrabat, cezasını tamamlayarak yeniden takıma katıldı. Teknik direktör Jose Mourinho, deneyimli orta sahaya tekrardan formayı verecek. Amrabat-Fred ikilisi kadrodaki yerini alırken sarı-lacivertliler baskılı bir oyun planı yapıyor.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor maçına çıkacak. Fenerbahçe'de sağ arka adalesinde yırtık ve kanama teşhisi konulan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in en az 5 maçı kaçırması bekleniyor. Adana Demirspor karşısında sarı-lacivertli ekibin kalesini İrfan Can Eğribayat koruyacak. Hafta boyunca özel olarak hazırlanan 26 yaşındaki file bekçisini teknik heyetin karşılaşmaya motive ettiği öğrenildi. Bu sezon ligdeki Eyüpspor (1-1) ve Hatayspor (2-1) maçlarında eldivenleri giyen İrfan Can, kalesinde 2 gol görürken, 3 kurtarış yaptı.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek, Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev alacak.