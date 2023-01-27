Abdullah Avcı sistemi değiştirmeyecek

Sağ kanatta sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da, Abdullah Avcı hem sistemi hem de dizilişi değiştirdi.



Çift forvete dönen başarılı hoca, merkezde baklava şeklinde 4 ismi oynatıyor. Bekleri de kanat oyuncusu olarak öne çıkarıyor. Son İstanbulspor maçında alınan 4-0'lık galibiyet ve futbolcu grubunun sisteme uyumu hocayı mutlu ederken, Avcı aynı şekilde devam edecek



Orta alanda Manolis Siopis, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas ve Yusuf Yazıcı dörtlüsünün olması bekleniyor. Önlerinde ise Maxi Gomez ile Djaniny'nin başlaması yüksek ihtimal.



Bir diğer seçenek ise Djaniny'nin yerine Trezeguet'nin oynaması. Mısırlı yıldız, 11'e dönse dahi kanatta değil, yardımcı forvet olarak ileri uçta görevlendirilecek.





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