Abdullah Avcı: 'Hedeflerimize odaklanalım'

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor karşısında alınan 5-2'lık şok yenilgi sonrası Teknik Direktör Abdullah Avcı, oyuncularıyla bir araya gelerek yaşanan süreci değerlendirdi.



Futbolun içerisinde bunların olabileceğini aktaran deneyimli çalıştırıcı önemli olanın gerekli dersleri çıkartarak geriye değil önlerine bakmak olduğunu vurguladı.



Önümüzdeki haftaların yoğun maç trafiğinde geçeceğini oyuncularına aktaran Avcı, karakterli ve iyi bir takımın parçası olduklarını ve bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkacaklarına inandığını belirtti.



"BU MAÇ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"



UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında karşılaşacakları Kopenhag takımına ayrı bir parantez açan deneyimli teknik adam, "Bu takıma sonun kadar güveniyorum. Camia, taraftar size inanıyor. Gereken mücadeleyi vereceğiz. Planlarımızda bir şaşma olmasın ve hedeflerimize odaklanalım. Bu maç gerçekten bizim için önemli ve taraftarımızın desteğiyle istediğimizi alarak sahadan ayrılalım." diyerek oyuncularını zorlu karşılaşmaya motive ediyor.



