ABD seçim sonuçları 2024: Trump kazandı mı?

ABD seçimlerinde oy sayımı sürerken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, başkanlık yarışını 267 delege ile önde götürüyor ve ikinci seçim zaferine ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Oy sayımı pek çok eyalette devam ederken Fox News, Trump'ın zafere ulaştığını ilan etti.

İlerleyen saatlerde Florida'da destekçilerine seslenen Trump, "ABD halkına, bana 47. Başkan olarak seçilme onurunu bahşettikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Trump'tan sonra sahne alan Başkan Yardımcısı adayı JD Vance ise "ABD siyaset tarihinin en büyük geri dönüşüne şahitlik ettik" dedi ve "şimdi de ekonomide en büyük geri dönüşe tanık olacağız" diye ekledi.

Son rakamlara göre Trump'ın Demokrat rakibi Kamala Harris 214 delegeye ulaştı. 270 delegeye ulaşan aday seçimi kazanıyor.

Toplam oy sayısında da Trump 66 milyondan fazla oyla, 61 milyonu aşkın oy sayısına erişen rakibi Harris'e net bir üstünlük sağladı.

Senato ve Temsilciler Meclisi seçimlerinde de Cumhuriyetçiler yarışı önde götürüyor.

Salı günü gerçekleşen seçimlerde ikinci kez Beyaz Saray'ın yolunu tutan Trump, aralıklı olarak iki dönem başkanlık yapan ikinci ABD Başkanı oldu.

Daha önce bir seçim kaybettikten sonra tekrar Oval Ofis'e dönebilmiş en son ABD Başkanı, 1885 ila 1889 yılları arasında bir dönem başkanlık yaptıktan sonra 1888 seçimini kaybeden, ardından da 1892'de Cumhuriyetçi Başkan Benjamin Harrison'ı mağlup edip dört yıllık bir aradan sonra yeniden Beyaz Saray'a dönen Grover Cleveland idi.

Trump, ilk dönem başkanlığına Demokrat rakibi Hillary Clinton'ı yenerek Ocak 2017'de başlamıştı.

3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerde Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanmasıyla 20 Ocak 2021'de görevinden ayrılan Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerini kazanarak tekrar aday olmuştu.