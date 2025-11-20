Haber Tarihi: 20 Kasım 2025 16:08 - Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2025 16:08

A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası play-off yarı final etabında Romanya ile eşleşti.

İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde play-off eşleşmeleri belli oldu. E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan ve kura çekimine 1. torbadan katılan Türkiye, C Yolu yarı finalinde Romanya ile eşleşti.

Ay yıldızlılar final etabına yükselmesi halinde ise Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Romanya ile Türkiye'de karşılaşcak olan A Milli Takımımız, finale kalırsa Slovakya veya Kosova ile deplasmanda karşılaşacak.

Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart 2026, finaller ise 31 Mart 2026'da oynanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off eşleşmeleri şöyle:

A YOLU:
İtayla - Kuzey İrlanda
Galler - Bosna Hersek

B YOLU:
Ukrayna - İsveç
Polonya - Arnavutluk

C YOLU:
TÜRKİYE - ROMANYA
Slovakya - Kosova

D YOLU:
Danimarka - Kuzey Makedonya
Çekya - İrlanda Cumhuriyeti,

2026 Dünya Kupası Kıtalararası Play-Off eşleşmeleri:

1. yol: Yeni Kaledonya - Jamaika galibi / Demokratik Kongo

2. yol: Bolivya - Surinam galibi / Irak
