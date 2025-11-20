Haber Tarihi: 20 Kasım 2025 16:08 -
Güncelleme Tarihi:
20 Kasım 2025 16:08
A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu
A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası play-off yarı final etabında Romanya ile eşleşti.
İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde play-off eşleşmeleri belli oldu. E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan ve kura çekimine 1. torbadan katılan Türkiye, C Yolu yarı finalinde Romanya ile eşleşti.
Ay yıldızlılar final etabına yükselmesi halinde ise Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Romanya ile Türkiye'de karşılaşcak olan A Milli Takımımız, finale kalırsa Slovakya veya Kosova ile deplasmanda karşılaşacak.
Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart 2026, finaller ise 31 Mart 2026'da oynanacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off eşleşmeleri şöyle:
A YOLU:
İtayla - Kuzey İrlanda
Galler - Bosna Hersek
B YOLU:
Ukrayna - İsveç
Polonya - Arnavutluk
C YOLU:
TÜRKİYE - ROMANYA
Slovakya - Kosova
D YOLU:
Danimarka - Kuzey Makedonya
Çekya - İrlanda Cumhuriyeti,
2026 Dünya Kupası Kıtalararası Play-Off eşleşmeleri:
1. yol: Yeni Kaledonya - Jamaika galibi / Demokratik Kongo
2. yol: Bolivya - Surinam galibi / Irak
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.