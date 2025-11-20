A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu

İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde play-off eşleşmeleri belli oldu. E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan ve kura çekimine 1. torbadan katılan Türkiye, C Yolu yarı finalinde Romanya ile eşleşti.



Ay yıldızlılar final etabına yükselmesi halinde ise Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Romanya ile Türkiye'de karşılaşcak olan A Milli Takımımız, finale kalırsa Slovakya veya Kosova ile deplasmanda karşılaşacak.



Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart 2026, finaller ise 31 Mart 2026'da oynanacak.



Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.



2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off eşleşmeleri şöyle:



A YOLU:

İtayla - Kuzey İrlanda

Galler - Bosna Hersek



B YOLU:

Ukrayna - İsveç

Polonya - Arnavutluk



C YOLU:

TÜRKİYE - ROMANYA

Slovakya - Kosova



D YOLU:

Danimarka - Kuzey Makedonya

Çekya - İrlanda Cumhuriyeti,



2026 Dünya Kupası Kıtalararası Play-Off eşleşmeleri:



1. yol: Yeni Kaledonya - Jamaika galibi / Demokratik Kongo



2. yol: Bolivya - Surinam galibi / Irak

