Philadelphia 76ers, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre yedek pivot Montrezl Harrell ile tek yıllık yeni bir kontrat üzerinde anlaştı.



Harrell geçtiğimiz sezon 76ers için 57 maça çıkarak, MVP Joel Embiid'in yedeklerinden biri olarak görev yapmıştı.



29 yaşındaki oyuncu sadece 5.6 sayı ortalamasıyla çaylak sezonundan bu yana en düşük ortalamasını elde etmişti.



