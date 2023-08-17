65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı? 2023 65 yaş üstü otobüs ücretli mi? (Ankara, İstanbul, İzmir)

65 yaş üzeri toplu taşıma hakkına ilişkin son dakika gelişmeleri binlerce vatandaşı ilgilendiriyor. Son olarak Burdur ve Aksaray şehirlerinde alınan kararların ardından milyonlarca vatandaş tüm şehirlerde ücretsiz toplu taşıma kalktı mı, iptal mi edildi sorularına yanıt arayışına koyuldu. Ülkemizde toplu taşıma kullanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, ücretsiz kartlarıyla herhangi bir ücret ödemeden seyahat ediyorlardı. Peki, 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kartı kalktı mı, iptal mi edildi? İşte, İstanbul 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşımada son durum…İBB CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşıma hakkının iptali söz konusu değildir. İBB olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz geçiş hakkını karşılamaya devam edeceğiz." açıklamasını yaparak İstanbul'da 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşımanın devam edeceğini belirtti.65 yaş üzeri toplu taşımanın ücretsiz olması tartışması son dönemde artmaya başladı. Özellikle akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonucunda birçok ilde toplu taşımanın 65 yaş üzerine ücretsiz olması gerektiği ifade edildi. Burdur'da ise 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kaldırıldı. Karar 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Henüz diğer İstanbul, Bursa, İzmir ve diğer illerden bir açıklama gelmedi. 65 yaş üstü ulaşım ücretsiz olmaya devam ediyor.Aksaray Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk, alınan kararla 15 Ekim 2023 tarihinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşların minibüslerde ücretsiz taşınmasının son bulacağını açıkladı.Edinilen bilgiye göre, Aksaray Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk yaptığı açıklamada, Türkiye Şoförler ve Otobüsçüler Federasyonu ve Türkiye Tüm Özel Halk Otobüsler Derneği'nin de katılımıyla 65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz taşınması uygulaması için 15 Ekim tarihinden itibaren bir düzenleme kararı alındığını söyledi. Başkan Öztürk, alınan karar çerçevesinde otobüslerde ücretsiz olarak taşınan 65 yaş üstü vatandaşların artık ücretsiz taşımayı kullanamayacaklarını belirterek, "15 Ekim 2023 tarihinden sonra bu vatandaşlarımızın artık ücretsiz binişe son veriyoruz. Şehit yakınları, gaziler, polisler, engelliler ve basın mensupları dışında, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için ücretsiz taşıma hizmeti sona erecek" dedi.Başkan Öztürk, kararın gerekçesi olarak devletin 65 yaş üstü vatandaşlar için verdiği bin 700 TL maddi desteğin yeterli olmamasını gösterdi.