6 Ekim ne günü, tatil mi? 6 Ekim İETT, toplu taşıma ücretsiz mi, otobüsler neden ücretsiz 2023?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşımalar 6 Ekim Cuma günü ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Sabah saatlerinde otobüsleri, metrobüs ve metro kullanan vatandaşlar kendilerinden ücret alınmadığını görünce 6 Ekim'de ne oldu? 6 Ekim (Bugün) İstanbul'da otobüsler neden ücretsiz? Cuma İstanbul'da İETT niye bedava? sorusuna yanıt aramaya başladı. İstanbulkart ile gün içinde otobüs, metro, tramvay kullanımı ücretsiz olacak.İşte İstanbul'da ücretsiz seyahatin nedeni...6 Ekim İstanbul için önemli bir tarihi işaret ediyor. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş günü 6 Ekim'dir. İşgal güçlerinin İstanbul'u terk etmesi ve İstanbul'un yeniden Türk hakimiyetine geçtiği gün olan 6 Ekim'de İstanbul'da İETT otobüsleri ve toplu taşımalar ücretsiz hizmet veriyor.İETT, 6 Ekim Cuma İstanbul'un Kurtuluşu dolayısıyla toplu taşıma bedava olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ı olanlar ücretsiz seyahatten yararlanabielcek.İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü.Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesinden sonra Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu İtilaf Devletleri kontrolündeki tarafsız bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Bunun üzerine Müttefik kuvvetlerde bulunan Fransız ve İtalyan birlikleri derhal geri çekildi. Çanakkale'de bulunan İngiliz birlikleri General Harrington'un emriyle savunma pozisyonu aldı.İngiltere, Ankara Hükûmeti ile anlaşma yolları aramaya başladı. Ankara Hükûmeti İstanbul ve Çanakkale boğazlarının denetimini istedi. İngiltere başbakanı Lloyd George bu istekleri reddetti. Birliklere savaş pozisyonu alması emrini verdi.[1] Fakat Harrington ateş açılmaması emrini verdi. Türk birlikleri, İngiliz direnişi ile karşılaşmadan tarafsız bölgeye girerek Çanakkale Boğazı'na doğru ilerlemeye başladı. Türklerle savaşılmasını istemeyen Winston Churchill'in başını çektiği bir grup bakan istifa etti.Diğer taraftan İzmir'in Kurtuluşu'ndan sonra Damat Ferit Paşa 21 Eylül 1922'de ülkeden kaçtı. Mudanya Mütarekesi gereği Trakya topraklarının teslimi yapılırken Türkiye'yi temsil edecek kişi olarak Mustafa Kemal Paşa'nın isteği ile Refet Paşa; İstanbul komutanı olarak da Millî Müdafaa Umumi Katibi Selahattin Adil Paşa görevlendirildi.Refet Paşa, 19 Ekim tarihinde TBMM Muhafız Grubu'ndan 100 kişilik bir kuvvetle Gülnihal vapuru ile Mudanya'dan ayrılıp İstanbul'a geldi. Ardından "İstanbul Komutanı" sıfatıyla Selahattin Adil Paşa, 81. Alay ile İstanbul'a geldi. Refet Paşa ve Selahattin Adil Paşa'nın İstanbul'a gelmesine rağmen işgal sonlanmadı. Çünkü mütarekeye göre işgal kuvvetleri barış antlaşması imzalanmasından hemen sonra İstanbul'u boşaltacaktı.13 Kasım 1918 tarihi müttefik devletlerin İstanbul' a girdiği günlere tekabül etmekteydi. İngiliz donanmasına ait zırhlılar İstanbul Boğazına girip buraya demirlemiş toplarını Osmanlı Devletinin merkezi kararg,hı olan Dolmabahçe Sarayına çevirmişti. Durum hiç de iç açıcı değildi. Devlet tüm siyasi ve mülki idareleri ile işgal güçlerine teslim olmuş ve ağır şatlar içeren Mondoros Mütarekesi hükümleri çerçevesi içerisinde işgalci Müttefik Devletlerden gelecek direktiflere boyun bükmekten başkaca bir varlık gösteremiyordu. İşte bu sırada yaveri Salih Bozok'un gözyaşları içinde Mustafa Kemal'e dönerek Boğaza demirlemiş İngiliz zırhlılarını göstermesi üzerine Mustafa Kemal: "Geldikleri gibi giderler" demiş böylelikle ülkenin bir gün yüce Türk milletinin gücüyle bağımsızlığına kavuşacağına dair inancı dile getirmiştir.24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti.6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.İstanbul'un üstüne güneş doğduSalih Reis'in deniz kızı motoru Yemiş'ten Sarayburnu'na kadarYakamozlu bir kuşak çekti sularaSalih Reis'in Deniz Kızı çatanasıSabahçı bir horozla bir oldu daGazhane'den önce Uzun uzun öttüİstanbul'da Suların şıpırtısı bir yanaUyanık işçilerin, sabahçıların, nöbetçilerinGürültüsü bir yanaBu ilk sesiydi İstanbul'un.Oktay RIFATİSTANBUL DİLE GELDİBen tarihe yürümeyi öğreten anneSavaşlar bende yüceldi,Çok komutan çay gibi geçti üstündenFatih seldi.Ben Türkiye'nin alnında yükselen anıt,Pırlantaya caka satan sanat otağı,Evrenin çevresi bir başka bendeHer köşem ayrı bir yükseliş ağıBen yaşamın gökkuşağıyımBana çıkar huzur sokakları,Her mutlulukta imzam var.Bende kurulur zafer taklarıBen kader gemilerine limanHer yıkılışın demir attığıKöhne sokaklarımda öksüz soluklarGecenin karanlığa kattığıBen sonsuz sarsıntılar şehriKi her sevap depreminde bin kalp yıkılırTaksim'e Tünel'den değilBir genç kızın yüreğinden geçilirGüzelle çirkinin boğuştuğu sirk benim,Ben yaşamak-ölmek alaşımı.Mendil taşımam Haliç'ten başkaKahkaham içer gözyaşımıYaşar BARANMEHMETÇİK'İN ALAYIKurtarınca Ata'mız,İzmir'i, Edirne'yiÇekemezdi İstanbulEn büyük işkenceyi.Bin dokuz yüz yirmi üç6 Ekim sabahı,Güzel İstanbul'umuzArtık kesmişti ,hı!Sarayburnu'na çıktı,Mehmetçik'in alayı.İstanbul'un şenlendi,Her yeri, her dolayı.M. Faruk Gürtunce