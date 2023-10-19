5000 TL ikramiye meclisten geçti mi, Resmi Gazete'de çıktı mı? | Emekliye 5000 TL ne zaman verilecek, yatacak?

Meclis bu hafta birçok önemli konuyu görüşecek. Irak-Suriye tezkereleri, emeklilere ikramiye ve turizm amaçlı konut kiralanması genel kurula gelecek. 2023 TBMM 2. torba yasa maddeleri, Meclis gündeminde neler olduğunu merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. Yılı'na özel emeklilere 5000 TL ikramiye verileceğini belirtmiş ve bu karar TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmişti. Peki, şimdi Meclis gündeminde neler yer alacak? Yeni torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri neler?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere tek defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödeneceğini açıklamıştı.Çalışan emeklileri kapsamayan ikramiyeye ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.Ekonomik konular üzerinde durulan torba yasanın içeriği henüz netleşmedi. Ancak emekliye Cumhuriyet ikramiyesinin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş zammı, evlilik kredisi ve ev hanımlarına emeklilik gibi konuların yeni torba yasada olması bekleniyor.Emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konular üzerinde araştırılan torba yasa henüz Meclis'e gelmedi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım tarafından aktarılana göre Meclis'in ilk konusu emekli zammı olacak.Henüz TBMM Başkanlığı'na sunulmayan torba yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması bekleniyor.Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödemesi yapılacak.Ödemelerin Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.Emekli aylığı alıp sigortalı olarak çalışanlar, ikramiyenin dışında tutuldu. Diğer emeklilere, kasım ayı içinde ikramiye ödenecek. 12.2 milyon emekliye ödeme yapılacak.Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.