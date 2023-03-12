Haber Tarihi: 12 Mart 2023 10:53 - Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2023 10:53

36 SİYASİ PARTİ İSİMLERİ! 36 siyasi parti hangileri?

36 siyasi parti isimleri ve hangileri olduğu merak ediliyor. YSK, seçime girme yeterliliği olan partileri açıkladı. 14 Mayıs seçimlerine 36 siyasi parti katılacak. Kapatılma riski ile karşı karşıya olan HDP'nin "B planı" Yeşiller ve Sol Gelecek Parti listede. İşte seçime girecek 36 siyasi parti ve isimleri...

36 SİYASİ PARTİ İSİMLERİ! 36 siyasi parti hangileri?
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK'nin bugünkü toplantısında, 14 Mayıs'taki seçimlere girecek siyasi partilerin belirlenmesi için çalışma yapılacağını bildirdi. YSK 14 Mayıs'ta yapılacak seçime 36 siyasi partinin katılacağını duyurarak parti isimlerini açıkladı.
Ahmet Yener, Kurulun 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin toplantısı öncesi YSK binasına girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yener, "Bugünkü gündemimiz seçime katılacak siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak. Çalışmamız sonuçlandığında sizlere bilgi vereceğiz" diye konuştu.

Toplantının ardından açıklamada ise ''Seçime 36 siyasi parti katılacak. Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak" denildi.

YSK'nın açıkladığına göre Halkların Demokratik Partisi (HDP), Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Hak ve Özgürlük Partisi (HAK-PAR) ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi seçime girecek partiler arasında.

36 SİYASİ PARTİ İSİMLERİ! 

Seçime katılacak partiler:

Adalet Birlik Partisi,
Adalet Partisi,
AK Parti,
Anavatan Partisi,
Bağımsız Türkiye Partisi,
Büyük Birlik Partisi,
Büyük Türkiye Partisi,
Cumhuriyet Halk Partisi,
Demokrasi ve Atılım Partisi,
Demokratik Sol Parti,
Demokrat Parti,
Emek Partisi,
Gelecek Partisi,
Genç Parti,
Güç Birliği Partisi,
Hak ve Özgürlükler Partisi,
Halkın Kurtuluş Partisi,
Halkların Demokratik Partisi,
Hür Dava Partisi,
İYİ Parti,
Memleket Partisi,
Millet Partisi,
Milliyetçi Hareket Partisi,
Milli Yol Partisi,
Saadet Partisi,
Sol Parti,
Türkiye Değişim Partisi,
Türkiye İşçi Partisi,
Türkiye Komünist Hareketi,
Türkiye Komünist Partisi,
Vatan Partisi,
Yeniden Refah Partisi,
Yenilik Partisi,
Yeni Türkiye Partisi,
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Zafer Parti
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