36 SİYASİ PARTİ İSİMLERİ! 36 siyasi parti hangileri?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK'nin bugünkü toplantısında, 14 Mayıs'taki seçimlere girecek siyasi partilerin belirlenmesi için çalışma yapılacağını bildirdi. YSK 14 Mayıs'ta yapılacak seçime 36 siyasi partinin katılacağını duyurarak parti isimlerini açıkladı.Ahmet Yener, Kurulun 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin toplantısı öncesi YSK binasına girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.Yener, "Bugünkü gündemimiz seçime katılacak siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak. Çalışmamız sonuçlandığında sizlere bilgi vereceğiz" diye konuştu.Toplantının ardından açıklamada ise ''Seçime 36 siyasi parti katılacak. Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak" denildi.YSK'nın açıkladığına göre Halkların Demokratik Partisi (HDP), Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Hak ve Özgürlük Partisi (HAK-PAR) ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi seçime girecek partiler arasında.Seçime katılacak partiler:Adalet Birlik Partisi,Adalet Partisi,AK Parti,Anavatan Partisi,Bağımsız Türkiye Partisi,Büyük Birlik Partisi,Büyük Türkiye Partisi,Cumhuriyet Halk Partisi,Demokrasi ve Atılım Partisi,Demokratik Sol Parti,Demokrat Parti,Emek Partisi,Gelecek Partisi,Genç Parti,Güç Birliği Partisi,Hak ve Özgürlükler Partisi,Halkın Kurtuluş Partisi,Halkların Demokratik Partisi,Hür Dava Partisi,İYİ Parti,Memleket Partisi,Millet Partisi,Milliyetçi Hareket Partisi,Milli Yol Partisi,Saadet Partisi,Sol Parti,Türkiye Değişim Partisi,Türkiye İşçi Partisi,Türkiye Komünist Hareketi,Türkiye Komünist Partisi,Vatan Partisi,Yeniden Refah Partisi,Yenilik Partisi,Yeni Türkiye Partisi,Yeşiller ve Sol Gelecek PartisiZafer Parti