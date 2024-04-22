Haber Tarihi: 22 Nisan 2024 12:21 - Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2024 12:21

23 Nisan borsa açık mı? Yarın (salı) borsa açık mı?

23 Nisan 2024 salı günü ile ilgili araştırmalar başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde merak edilenler arasına giren sorulardan biri de 23 Nisan borsa açık mı? 23 Nisan 2024 salı günü borsa öğlene kadar mı, tam gün mü açık olacak? oldu. 23 Nisan'da borsada işlem yapmak isteyenlerin bilmesi gerekenler şöyle...

23 Nisan borsa açık mı? Yarın (salı) borsa açık mı?
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2024 Resmi tatiller gündeme geldi. Önümüzdeki hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacak olması bazı soruları gündeme getirdi. Özellikle çocuk bayramının hafta içi gününe denk gelmesi ardından vatandaşlar bazı hizmetler hakkında 'tatil mi' araştırmasına geçti. Borsa da bunlardan biri oldu. Peki 23 Nisan borsa açık mı? 23 Nisan 2024 salı günü borsa öğlene kadar mı, tam gün mü açık olacak?

23 NİSAN'DA BORSA AÇIK MI?

22 Nisan 2024 Pazartesi günü resmi tatil olmuyor. 22 Nisan'da borsa tam gün açık olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise resmi tatil olmasından dolayı borsa kapalı olacak.

22 NİSAN PAZARTESİ YARIM GÜN MÜ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Salı günü kutlanacak. Resmi tatil olan bayram öncesi ise Pazartesi gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı gibi dini bayram günlerinden önce arefe günü olduğundan kamu kurumları yarım gün açık kalıyor.

22 Nisan Pazartesi günü, dini bayram olmadığından tüm kurumlar açık olmaya devam edecek. Resmi tatil 23 Nisan Salı günü başlayacak.

22 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

22 Nisan Pazartesi günü İlkokul, ortaokul ve liselerle beraber üniversitelerde eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek.

23 Nisan Salı günü yaklaşık 16 milyon öğrenci, resmi tatil sebebiyle okula gitmeyecek. Eğitim öğretim faaliyetleri ise tekrar 24 Nisan Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek.
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