22 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı? | MasterChef Türkiye kim elendi? (Son bölüm izle)

MasterChef All Star'ın bu akşamki bölümünde, yarışmacılar coğrafi işaretli ürünlerle yemek yapma göreviyle karşı karşıya kaldılar. Eren ve Tahsin'in kaptanlığındaki kırmızı ve mavi takım, ödül oyunu için mücadele etti. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en başarılı yemeği yapan takım belirlenecek. Peki MasterChef kim ödül oyununu kazandı? MasterChef All Star ödül oyunu birincisi kim oldu? İşte, 22 Aralık cuma MasterChef All Star'da ödül oyununda son durum



22 ARALIK MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?



MasterChef All Star'ın 22 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununu kazanan yarışmacı Eren oldu.



MASTERCHEF ALL STAR 100.000 TL ÖDÜL KİMİN OLDU?



Gecenin sonunda ödül oyununu kazanan takım belli olacak ve bu takımın içinde yer alan yarışmacılar, bir sonraki etapta daha üst düzey bir mücadeleye katılabilecekler. Ödül oyununu kazanan yarışmacılar arasından çıkacak galip isim ise MasterChef All Star'ın büyük ödülü olan 100.000 TL'yi kazanma şansını elde edecek.



Gecenin ilerleyen aşamalarında, şeflerin ve yarışmacıların performanslarına bağlı olarak büyük bir heyecan yaşanacak ve en iyi tabağı hazırlayan yarışmacı, 100.000 TL büyük ödülün sahibi olacak. MasterChef All Star'da bu akşam kazanan isim, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

