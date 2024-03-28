Haber Tarihi: 28 Mart 2024 14:36 - Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024 14:36

2024 Temmuz'da emekli maaş zammı olacak mı? Erdoğan açıkladı

2024 Temmuz'da emekli maaş zammı olacak mı? Yerel seçimlere son 3 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yerel seçim çalışmalarına devam ederken emekli maaşlarıyla ilgili temmuz ayını işaret etti. "Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız." diye konuşan Erdoğan, yılı ikinci yarıısnda enflasyonun inişe düşeceğini de sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı, muhalefete de eleştirilerini sürdürmeye devam edip "PKK'ya FETÖ'ye göz kırpıyorlar. Siyasi vizyonları sıfır. İcraat zaten yok." dedi.

2024 Temmuz'da emekli maaş zammı olacak mı? Erdoğan açıkladı
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa Gökdere Meydanı'nda açıklamalarda bulundu.

Emekli maaşlarına ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız." diye konuştu.

TEMMUZ'DA EMEKLİ MAAŞI ZAMMI OLACAK MI?

Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız.

Memurlarımıza yaptığımız 6000 ek göstergesi ilave edilmesi uygulaması genişleterek düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Yılın ikinci yarısında enflasyonun inişe geçtiğini hep birlikte göreceğiz.

Küçük enafın prim gün sayısındaki adaletsizliği giderecek önümüzdeki dönemde buna göre adım atacağız. Milletimizin farklı kesimlerine verdiğimiz sözlerin takibini yapıp yerine getireceğiz. Ekonomi programını kararlılıkla sürdürüp fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Emeklilerimizi ve çalışanlarımızı hak ettiği refah seviyesine getireceğiz. Dün verdiğimiz sözleri bugün hatırlamıyoruz diye kulak arkası yapmadık. Yapacamayacağımız sözleri asla vermedik. Emeklilikle ilgili içimize sinmeyen adımları gelen talepler üzerine hayata geçirmektan kaçınmadık. Emeklilere ara artışın maaliyetini milletimizle paylaşmıştık.

Sizin karşınızda atıp tutanlar derdinize derman olamayacaklar. Seçimlerde şehirlerinizi yönetecek başkanları seçmekle kalmayacaksınız, ülkemizin geleceğinde hangi siyaset tarzının önünün açılacağını da belirleyeceksiniz

"2 KAT DAHA BÜYÜTECEĞİZ"

21 yılda nasıl 3 kat Türkiye'yi büyüttüysek önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyütüp sözlerimizi fazlasıyla tutacağız.

Vumhurbaşkanınız olarak bakanlarımla yoğun bir çalışma içerisinde size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik
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