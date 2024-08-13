2024 Paris Olimpiyatları bitti mi?

Ses getiren bir açılış ile başlayan Paris Olimpiyatları, 11 Ağustos Pazar günü sona erdi. Olimpiyatlarda istediği başarıyı yakalayamayan Türkiye, 40 yılın ardından altın madalyasız bir şekilde olimpiyatlara veda etti.



Olimpiyatlar bitti mi?



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın görkemli kapanış töreninde ünlü aktör Tom Cruise, gösteriye Stade de France'in çatısından uçarak gelerek büyük beğeni kazandı. Cruise, 2028'de Los Angeles'ın ev sahipliği yapacağı Olimpiyat Oyunları için bayrağı teslim etti.



Türkiye kaç madalya aldı?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla oyunları 64. sırada tamamladı. 126 madalya kazanan ABD birinci olurken ikinci sırada Çin yer aldı.



Türkiye'nin kazandığı madalyalar



Şevval İlayda Tarhan & Yusuf Dikeç - Gümüş - Atıcılık - Karma 10 metre havalı tabanca



Hatice Akbaş - Gümüş - Boks - Kadınlar 54 kg



Buse Naz Çakıroğlu - Gümüş - Boks - Kadınlar 51 kg



Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış - Bronz - Okçuluk - Erkekler takım



Buse Tosun Çavuşoğlu - Bronz - Güreş - Kadınlar serbest 68 kg



Esra Yıldız Kahraman - Bronz - Boks - Kadınlar 57

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