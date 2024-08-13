Haber Tarihi: 13 Ağustos 2024 13:53 - Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 13:53

2024 Paris Olimpiyatları bitti mi?

26 Temmuz'da başlamış olan Paris Olimpiyatları'na 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu katılırken Türk sporcular 102 kişiden oluşuyordu. Peki, Olimpiyatlar bitti mi? Türkiye Olimpiyatlarda kaç madalya kazandı?

2024 Paris Olimpiyatları bitti mi?
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Ses getiren bir açılış ile başlayan Paris Olimpiyatları, 11 Ağustos Pazar günü sona erdi. Olimpiyatlarda istediği başarıyı yakalayamayan Türkiye, 40 yılın ardından altın madalyasız bir şekilde olimpiyatlara veda etti.

Olimpiyatlar bitti mi?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın görkemli kapanış töreninde ünlü aktör Tom Cruise, gösteriye Stade de France'in çatısından uçarak gelerek büyük beğeni kazandı. Cruise, 2028'de Los Angeles'ın ev sahipliği yapacağı Olimpiyat Oyunları için bayrağı teslim etti.

Türkiye kaç madalya aldı?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla oyunları 64. sırada tamamladı. 126 madalya kazanan ABD birinci olurken ikinci sırada Çin yer aldı.

Türkiye'nin kazandığı madalyalar

Şevval İlayda Tarhan & Yusuf Dikeç - Gümüş - Atıcılık - Karma 10 metre havalı tabanca

Hatice Akbaş - Gümüş - Boks - Kadınlar 54 kg

Buse Naz Çakıroğlu - Gümüş - Boks - Kadınlar 51 kg

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış - Bronz - Okçuluk - Erkekler takım

Buse Tosun Çavuşoğlu - Bronz - Güreş - Kadınlar serbest 68 kg

Esra Yıldız Kahraman - Bronz - Boks - Kadınlar 57
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