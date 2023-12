2024 asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne kadar oldu, olacak, belli oldu mu? Cem Küçük açıkladı

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında taraflar, müzakerelerde belli bir aşamayı geride bırakırken, nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından yakın zaman içinde açıklanması bekleniyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücrette son toplantı ne zaman?



ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, İş Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 dönemi için asgari ücreti belirlemek üzere toplandı. 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen ikinci görüşme sonucunda henüz belirli bir rakam açıklanmamış olsa da, bu hafta içinde sonuçlanması ve yeni asgari ücretin duyurulması beklenmektedir.



Asgari ücret, tüm sektörlerde ve ülke genelinde geçerli olup, belirlenirken sosyal ve ekonomik durum, geçim indeksleri, ödenen ücretlerin genel durumu gibi faktörler dikkate alınmaktadır. Ayrıca, işveren teşviklerinin artırılması önemli bir husus olarak görülmekte ve asgari ücret belirlemelerinin toplumun genel refahına etki ettiği unutulmamaktadır.



En son 2023 yılında belirlenen asgari ücret 11,402.32 TL idi. 2024 yılı için henüz bir zam oranı öngörülemese de, bu yıl içinde asgari ücrette tek bir zam yapılması muhtemel görülmektedir. Ancak, yıl içindeki enflasyon durumunun yakından takip edilmesi ve gelişmelere göre ayarlamaların yapılması gerekmektedir. Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte, işçi ve işveren kesimlerini ilgilendiren birçok ekonomik faktör de etkilenecektir.



ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?



Asgari Ücret Tespit Komitesi'nin 3. toplantısı, yeni haftada gerçekleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan 2. toplantıda taraflar, henüz bir rakam açıklamadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu temsilcileri, ücret tespiti için önemli ekonomik veri ve raporları komisyona sundu.



ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU, OLACAK?



Asgari ücret zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde:



Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira



Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira



Yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira



Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira



Yüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.



CEM KÜÇÜK ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI



Gazeteci Cem Küçük, TGRT'de katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Küçük, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücret için 16 bin TL rakamını belirlediğini, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e 17 bin liranın bütçeye maliyetini sordurduğunu iddia etti. Erdoğan'ın, 17 bin liranın bütçeye uyup uymayacağını araştırılmasını istediğini belirtti.



Cem Küçük, "Bugün Sabah Gazetesi biliyorsun Erdoğan'a yakın bir gazete. Orada da geniş bir haber vardı. '16 bin TL de mutabık kalındı, 17 bin TL düşünülüyor' diye. Tabii zam gelmesini istiyoruz ama her şeye zam da geliyor, insanlar da merak ediyor." dedi. Programın moderatörü ise Sabah Gazetesi'nin içeriden bir bilgi alıyor olabileceğini ifade ederek, "Her asgari ücret döneminde, her memur emekli zammı döneminde yaşadığımız gibi Sayın Cumhurbaşkanı yine müdahale edecektir. 'Şu kadar da benden' yapacaktır diye düşünüyorum. Genellikle yapıyor bunu" şeklinde konuştu.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: