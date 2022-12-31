2023 İbo Show yılbaşı özel programında kimler çıkacak

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

2023 İbo Show Yılbaşı Özel'in merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Yılbaşı gecesi izleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni yaşatmaya hazırlanan programın konukları dikkat çekti.İbo Show Yılbaşı Özel'in konukları arasında Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Cengiz Kurtoğlu, Latif Doğan, Şafak Sezer, İrem Derici, Mahmut Tuncer, Özgür Alter, Dilan Çıtak ve Didem bulunuyor. Ünlü isimler şarkılarıyla müzik ziyareti verirken Didem de dansıyla kendine hayran bırakacak.Fragmanda Sinan Akçıl'ın İbo Show için yaptığı şarkı dikkat çekerken kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i kendi annesine benzeten Tatlıses, gözyaşlarını tutamıyor.Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın üstlendiği İbo Show Yılbaşı Özel programı, 31 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00'de Star'da yayınlanacak.09:00 Meltem Demir ile Hanımeli10:00 Burcu ile Hafta Sonu12:00 Yerli dizi tekrar15:30 Yerli dizi tekrar20:00 İbo Show04:30 Yerli dizi tekrar