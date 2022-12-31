Haber Tarihi: 31 Aralık 2022 12:02 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 12:02

2023 İbo Show yılbaşı özel programında kimler çıkacak

İbo Show Yılbaşı Özel programında birçok ünlü sanatçı en özel performanslarını sergileyecek. Programın konukları arasında Gülben Ergen, Mahmut Tuncer, Cengiz Kurtoğlu ve İrem Derici gibi birçok isim yer alıyor.

2023 İbo Show yılbaşı özel programında kimler çıkacak
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İbo Show 2023 izle! 2023 İbo Show Yılbaşı Özel'in merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Yılbaşı gecesi izleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni yaşatmaya hazırlanan programın konukları dikkat çekti.
ÜNLÜ İSİMLER KONUK OLUYOR

İbo Show Yılbaşı Özel'in konukları arasında Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Cengiz Kurtoğlu, Latif Doğan, Şafak Sezer, İrem Derici, Mahmut Tuncer, Özgür Alter, Dilan Çıtak ve Didem bulunuyor. Ünlü isimler şarkılarıyla müzik ziyareti verirken Didem de dansıyla kendine hayran bırakacak.

Fragmanda Sinan Akçıl'ın İbo Show için yaptığı şarkı dikkat çekerken kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i kendi annesine benzeten Tatlıses, gözyaşlarını tutamıyor.

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın üstlendiği İbo Show Yılbaşı Özel programı, 31 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00'de Star'da yayınlanacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Meltem Demir ile Hanımeli
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Yerli dizi tekrar
15:30 Yerli dizi tekrar
20:00 İbo Show
04:30 Yerli dizi tekrar



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