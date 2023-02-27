Haber Tarihi: 27 Şubat 2023 12:06 - Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2023 12:06

2023 hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Hac kura durum sorgulama

2023 hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Hac kuraları ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac kuralarının 15 Şubat'ta çekileceğini bildirdi. Peki, 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? İşte Hac kura durum sorgulama ekranı

2023 hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Hac kura durum sorgulama
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"Hac kuraları ne zaman, ayın kaçında çekilecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, normal şartlarda 15 Şubat'ta çekilecek olan hac kuraları, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında ertelendi. Peki, Hac kuraları ne zaman, ayın kaçında çekilecek? 2023 Hac kura tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? 

2023 HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle ertelediklerini duyurdu. Ancak kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
2023 HAC FİYATLARI/ÜCRETLERİ

Hac fiyatları Riyal cinsinden belirleniyor. Net bir ücret olmasa da 2023 hac fiyatları 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasındadır.

HAC KONTENJANI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac kontenjanlarına dair yaptığı açıklamada, '' "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." sözlerini kullandı.
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