2023 Green Card ne zaman açıklanıyor? Green Card başvuru sonuçları ne zamana açıklanacak?

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Green Card çekiliş sonuçları için tarih araştırmaları sürüyor. Yeşil Kart için başvurular 5 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında alındı. Bu sene pasaport şartının olmadığı Yeşil Kart için ABD'de süresiz ikamet hakkı ve çalışma iznine sahip olmak isteyenler başvuruda bulundu. Şimdi ise gözler çekiliş sonuçlarında. Peki Green Card başvuru sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanır? İşte detaylar...DV-2024 Katılımcılar, 6 Mayıs 2023'te öğleden itibaren Green Card sonuçlarını öğrenebilecekler.Başvuru sonuçları http://dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanacak.Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.Çıkan sayfada "uyarı" bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi"nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır.Green Card sahibi olan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır.Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır.