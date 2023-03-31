Haber Tarihi: 31 Mart 2023 14:32 - Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023 14:32

2023 Green Card ne zaman açıklanıyor? Green Card başvuru sonuçları ne zamana açıklanacak?

ABD'de yaşama hayali kuran milyonlarca kişi belirtilen tarihler arasında ayında Green Card başvurusunda bulundu. Yasal olarak çalışma izni veren Yeşil Kart'ta kalıcı olarak ikamet etme hakkı kazanmak isteyenlerin isteyenlerin en az 5 yıl ABD'de yaşaması gerekiyor. Peki, Green Card ne zaman açıklanıyor? 2023 Green Card başvuru sonuçları ne zamana açıklanacak?

2023 Green Card ne zaman açıklanıyor? Green Card başvuru sonuçları ne zamana açıklanacak?
Abone Ol
Green Card çekiliş sonuçları için tarih araştırmaları sürüyor. Yeşil Kart için başvurular 5 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında alındı. Bu sene pasaport şartının olmadığı Yeşil Kart için ABD'de süresiz ikamet hakkı ve çalışma iznine sahip olmak isteyenler başvuruda bulundu. Şimdi ise gözler çekiliş sonuçlarında. Peki Green Card başvuru sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanır? İşte detaylar... 
GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR 2023?
DV-2024 Katılımcılar, 6 Mayıs 2023'te öğleden itibaren Green Card sonuçlarını öğrenebilecekler.

Başvuru sonuçları http://dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanacak.

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.

Çıkan sayfada "uyarı" bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi"nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

GREEN CARD NASIL ALINIR?

Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır.


Green Card sahibi olan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır.

Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.

Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Barcelona'nın 2 numarası: 'Messi geri dönecek!' Barcelona Barcelona'nın 2 numarası: "Messi geri dönecek!"
Amilton: 'Süper Lig'e kavuşacağız' Spor Toto 1. Lig Amilton: "Süper Lig'e kavuşacağız"
Lider Samsunspor'un konuğu Pendikspor Spor Toto 1. Lig Lider Samsunspor'un konuğu Pendikspor
Gençlerbirliği'nde kadın futbolunun merkezi olma çalışmaları Futbol Gençlerbirliği'nde kadın futbolunun merkezi olma çalışmaları
İşte Domenec Torrent'in yeni takımı Dünya Futbolu İşte Domenec Torrent'in yeni takımı
Kayserispor-Ümraniyespor maçının günü değişti! Yukatel Kayserispor Kayserispor-Ümraniyespor maçının günü değişti!
Derbinin kilidi kaleciler Fenerbahçe Derbinin kilidi kaleciler
Pep Guardiola'dan depremzedeler için yardım çağrısı Manchester City Pep Guardiola'dan depremzedeler için yardım çağrısı
Trabzonspor'dan çok anlamlı ziyaret! Trabzonspor Trabzonspor'dan çok anlamlı ziyaret!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Eyüpspor'da Ryan Babel krizi! Bin pişman oldular
2
Kim Min-Jae, özür diledi
3
Acun Ilıcalı bir kulüp daha alıyor
4
Murat Sancak'tan Riva'ya Şansalan çıkarması
5
Avrupa'da Sacha Boey kapışması
6
Vitor Hugo'nun ardından ikinci ayrılık kapıda!
7
Ljajic: "Neden kadro dışı kaldım bilmiyorum"

SON HABERLER

yukarı ok