Haber Tarihi: 15 Ekim 2023 15:12 - Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 15:12

2023 ara tatil ne zaman? MEB 2024 kasım 15 tatil ne zaman?

İlk ara tatil tarihi, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde okullara giden öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı devam ediyor. Yaklaşık iki hafta önce başlayan eğitimin ardından, şimdi de ara tatil tarihleri gündeme geldi. Peki, ara tatil ne zaman, okullar ne zaman ara tatile girecek?

2023 ara tatil ne zaman? MEB 2024 kasım 15 tatil ne zaman?
Abone Ol
Geçtiğimiz hafta yaz tatili ardından okula "merhaba" diyen milyonlarca öğrencinin merak ettiği tarihlerin başında "ara tatil" geliyor. MEB tarafından paylaşılan takvime göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlıyor ve 17 Kasım 2023 Cuma günü sona eriyor. Öğrenciler ve öğretmenler, bu önemli fırsatı dinlenmek, eğlenmek ve yeni şeyler öğrenmek için değerlendirebilecek. 
ARA TATİL NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
meb
Gündem

Diğer Haberler

Ronaldo'ya kız kardeşinden destek! Dünya Futbolu Ronaldo'ya kız kardeşinden destek!
1. dönem 1. sınavlar ne zaman? 2023-2024 MEB takvimi Gündem 1. dönem 1. sınavlar ne zaman? 2023-2024 MEB takvimi
Karim Benzema: 'Dualarımız Gazzeliler için' Dünya Futbolu Karim Benzema: "Dualarımız Gazzeliler için"
Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? BJK-GS derbisi hangi gün? Gündem Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? BJK-GS derbisi hangi gün?
UEFA'dan iki Türk hakeme görev Dünya Futbolu UEFA'dan iki Türk hakeme görev
Marius Sumudica: 'Sözleşmemde özel madde var' Gaziantep FK Marius Sumudica: "Sözleşmemde özel madde var"
Rodrygo: '9 numara oynamayı sevmiyorum' Real Madrid Rodrygo: "9 numara oynamayı sevmiyorum"
Galatasaray Ekmas deplasmanda kaybetti Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Galatasaray Ekmas deplasmanda kaybetti
Trippier: 'Bellingham, göz korkutucu!' Real Madrid Trippier: "Bellingham, göz korkutucu!"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
2
Türkiye - Letonya: Muhtemel 11
3
Marotta'dan Icardi itirafı!
4
Krunic'ten Fenerbahçe talebi!
5
Hull City'den Bora Aydınlık açıklaması!
6
Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa tepki
7
Fenerbahçe'de Samet Akaydin'a tam not!

SON HABERLER

yukarı ok