2021 Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili ne zaman?

Yeniyılda 2021 yılbaşı hangi gün olacak? Yılbaşı hangi güne denk geliyor sorusu merak ediliyor. Yılbaşı hangi güne geliyor ile birlikte yılbaşı tatili var mı? Yılbaşı tatili ne zaman yapılacak? Yılbaşı hangi güne denk geliyor bilgisi edinilmeye çalışılıyor. Yılın son günü çalışanlar mesai alabilecek mi? Yılın ilk günü resmi tatil mi? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

28 Aralık 2020 00:50
2021 Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili ne zaman?
Yılbaşı bu yıl haftaiçi hangi güne denk geliyor bilgisi araştırılan bir konu haline geldi. Yılın son günü hangi gün olacak? 31 Aralık hangi gün? Yılbaşı günü tatil mi? Yılbaşı tatili ne zaman soruları da merak edilenler arasında. Bunun nedeni çalışanlar için mesai ücretleri veya tatil yapmak isteyenler için 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle yapılan araştırmalar olarak göze çarpıyor. Hangi güne denk geliyor yılbaşı tatili beklenen açıklamalardan birisi
Yılbaşında tatil olacak mı? 31 Aralık resmi tatil mi? Yılın son günü tatil mi? 1 Ocak tatil olacak mı? sorusunun cevabı yanıtını buldu.

YILBAŞI HANGİ GÜN? 31 ARALIK HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Yeni yıl için tatil planları yapmaya başlayan çalışanlar ise yılbaşı tatilinde şehirden uzak bir yerde dinlenmek için araştırma yapmaya başladı. Yılbaşına gireceğimiz 31 Aralık perşembe gününe denk geliyor ve tatil olmayacak. Fakat 1 Ocak 2021 cuma günü kamuda çalışanlarla birlikte okullar da tatile girecek. Bazı özel sektör çalışanları da 1 Ocak 2021 tarihinde tam gün tatil olacak.

1 Ocak Cuma günü resmi tatil olduğundan vatandaşlar hafta sonu ile beraber 3 gün tatil yapabilecek…



YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ?

Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık yılbaşı akşamı, pandemi süreci dolayısıyla yurt genelinde sakin bir görünüm sergileyecek. 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak.

31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Yapılan resmi açıklamaya göre yılın son günü olan 31 Ocak'ta işe gidip mesai yapanlar fazla mesai almayacak. Resmi tatil olan 1 Ocak resmi tatil ve bugün mesai yapanlar mesai ücreti alma hakkına sahip olacak.



YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak.

YILBAŞI 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak. Buna göre, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek..

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