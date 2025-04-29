2 Mayıs Tatil Mi? 2 Mayıs Okullar Tatil Mi? 2025

2 Mayıs 2025 tatil mi? Okullar 2 Mayıs'ta kapalı mı? 1 Mayıs resmi tatilinin ardından 2 Mayıs'ın durumu hakkında en net bilgiler ve 2025 resmi tatil takvimi bu haberimizde!

Bilindiği üzere, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 1 Mayıs 2025 Perşembe gününe denk gelen bu önemli günde, kamu kurumları, bankalar ve okullar tatil yapmaktadır. Çalışanlar için de resmi izin günü olan 1 Mayıs'ın ardından, birçok kişi ve özellikle öğrenciler "2 Mayıs tatil mi" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Ne yazık ki, 2 Mayıs 2025 tarihi resmi tatil değildir. 2025 yılı resmi tatil takviminde 2 Mayıs için herhangi bir tatil kararı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 2 Mayıs Cuma günü kamu kurumları, bankalar ve özel sektör normal çalışma düzenine devam edecektir. 1 Mayıs tatilinin hafta sonu ile birleşmesi gibi bir durum söz konusu değildir, ancak çalışanlar isterlerse 2 Mayıs için yıllık izin kullanarak hafta sonu ile birleşen dört günlük bir tatil yapabilirler.

1 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle okullar (ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler dahil) 1 Mayıs Perşembe günü tatil yapacaktır. Ancak, 2 Mayıs 2025 Cuma günü okullar normal eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edecektir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 2 Mayıs herhangi bir tatil öngörmemektedir. Bu nedenle, öğrenciler 2 Mayıs Cuma günü derslerine gitmekle yükümlüdürler.

1 Mayıs resmi tatili sonrası, 2 Mayıs 2025 Cuma günü tüm kamu kurumları ve bankalar normal çalışma saatlerine geri dönecektir. Vatandaşlar, 2 Mayıs itibarıyla bankacılık işlemlerini ve diğer kamu hizmetlerini aksamadan alabileceklerdir.