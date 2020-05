19 Mayıs Survivor sms sonuçları 2020 (Son Sıralama)

19 Mayıs 2020 Survivor SMS sıralaması için yarışmada açıklamalar yapıldı. Survivor Elif 14. haftanın SMS birincisi oldu. Survivor SMS birincisi kim oldu şeklinde aramalar devam ediyor çünkü bugün eleme günü. Eleme gününde SMS sıralamasının ardından elenen yarışmacılar belli olacak ve SMS sıralama sonuçları açıklanacak. Yarışma programı Survivor'da SMS sonuçlarının ardından elenen isim belli olacak. 19 Mayıs 2020 bölümünde Survivor SMS sıralaması yapılarak yarışmaya veda edecek isim açıklanacak. Survivor yarışmasında SMS sıralaması 19 Mayıs bölümünde nasıl oluşacak diyerek aramalar devam ediyor. Ünlü yarışma programında SMS sıralamasının önemi büyük çünkü yarışmadan elenen isim belli olacak. 19 Mayıs Survivor SMS sıralaması için meraklı bekleyiş devam ediyor. Survivor SMS sıralaması, Survivor SMS, Survivor SMS oyları ile ilgili detaylar burada...1 Elif2 Sercan3 Aycan4 Mert5 Yunus Emre1 Barış Murat2 Cemal Can3 Berkan4 Yasin5 Ardahan6 Nisa7 EvrimErsin Korkut'un adadan gitmesi sonrası 5 kişi kalan ve her fırsatta bir arkadaşlarının daha elenmesine tahammülleri olmadığını söyleyen ünlüler takımı tüm güçlerini sahaya yansıttı. Ancak özellikle Nisa'nın takıma dönmesi ile birlikte ciddi bir ivme yakalayan gönüllüler takımı buna engel oldu ve gönüllüler takımı haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazandı.Geçen hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununda iki takım da birer oyun kazandığı için iki takımda konseyde aday yazmak zorunda kalmıştı. Ancak Ersin Korkut diskalifiye olunca iki takımdan da kimse elenmemişti. Survivor 2020'de 4 kişi kalma tehlikesi ile karşı karşıya olan ünlüler takımında yine isim yazma gerginliği yaşandı. Son oyalama Ersin ile Mert arasında ciddi bir gerilim yaşanmış ve Mert, Survivor'ın başından beri en yakın arkadaşı olan Ersin için 'sinsi' ifadesini kullanmıştı. Peki ünlüler takımında bu hafta yapılan oylama sonrası hangi isim haftanın ilk eleme adayı oldu?Haftanın ilk eleme adayını çıkaran ünlüler takımının artık yarınki ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmaktan başka çaresi yok. Çünkü ünlüler takımı yarın oynanacak dokunulmazlık oyununu da kaybederse Survivor'da hafta elenecek ismin kendilerinden biri olacağı kesinleşecek. Peki ünlüler takımında haftanın ilk eleme adayı kim oldu. Survivor rüyasının bitimine biraz daha yaklaşan yarışmacı kim oldu.Tarihinin en ilginç sezonunu yaşayan Survivor'da adada yalnızca 12 yarışmacı kaldı ve her biri birer şampiyonluk adayı. Ünlüler takımında Sercan, Mert, Yunus Emre, Aycan ve Elif yoluna devam ederken gönüllüler takımında Yasin, Cemal Can, Berkan, Ardahan, Barış, Evrim ve Nisa şampiyonluk için yoluna devam eden yarışmacılar.Survivor'da geçen hafta Yasin, oyun sırasında Evrim'e yüksek sesli bir şekilde bağırınca oyundan atılmıştı. Yasin ise bu olayda cezamı seyirci kessin diyerek arkadaşlarından konseyde adını yazmalarını istediğini söyledi. Fakat arkadaşlarının onu sevdikleri ve 3 aylık emeğine yazık olmasın diyerek onun adını yazmak istemediklerini belirtti. Survivor Yasin, bu hafta ise hiçbir şey olmadığı halde onun adının dört kere yazılmasının geçen hafta söylediklerini ters olduğunu söyledi.Survivor Yasin Obuz için en renkli yarışmacı desek yanlış olmaz. Doğru bilgi olarak da eskiden sporcu olduğu, daha sonra yemek yarışmalarına katıldığını belirtebiliriz. Çocukluk yıllarında 2 yıl kadar da jimnastik yaptı. Voleybol, basketbol derken denemediği spor kalmadı. Sonunda sporu meslek olarak yapmak istediği için okuluna gitmeye karar verdi. Üniversite yıllarında fitness ile haşır neşir olarak profesyonel hale geldi.Bir diğer tutkusu da yemek olan Yasin, mutfağa girmek konusundaki merakıyla çeşitli mutfakların yemeklerini öğrenme kararı aldı.Yasin Obuz, 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu.Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittigi ülkelerin mutfak kültürlerini eglence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor'a seçildi.Survivor 2020'nin 20 Nisan Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde ödül oyunu sırasında Barış ile Yasin kavga etti. Barış'ın kaybettiği sayı sonrasında ilk olarak sözlü tartışan ikili, sonrasında fiziki olarak kavgaya girişti. Takım arkadaşları tarafından güçlükle ayrılan ikili için ilk olarak oyun sırasında Acun Ilıcalı verilen kararı açıkladı. Görüntülerin detaylı olarak inceleneceğini söyleyen Acun Ilıcalı, Survivor Barış ve Yasin'i oyundan ihraç etti.İkili arasındaki kavga incelendikten sonra Survivor Yasin'in diskalifiye olup olmayacağı konusunda Acun Ilıcalı, ada konseyinde açıklama yaptı. Her iki tarafı dinledikten sonra Acun Ilıcalı, yarışmacı kaybetmek istemiyorum dedi. Yasin ve Barış'ın olaydan sonra sakinleşmesini iyi bir olay olarak gördüğünü söyleyen Acun Ilıcalı, iki yarışmacı, bundan sonra Gönüllüler takımının üç ödülden faydalanamayacak.