19 Mayıs bugün eczaneler açık mı? 19 Mayıs eczaneler açık mı?

19 Mayıs'ta, bugün bankalar açık mı sorusu, noterler, PTT ve nüfus müdürlüğü ile birlikte en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. EFT ve havale gibi hususlarda da öne çıkan bankalar bugün açık mı sorusu, internet üzerinden en çok yanıt aranan konulardan birisi oluyor. Noterler açık mı sorusu araç alım satımı, nüfus müdürlüğü açık mı sorusu ise vatandaşlık işlemleri için öne çıkıyor. Peki, 19 Mayıs'ta bankalar, noterler, PTT şubeleri, nüfus müdürlüğü açık mı? İşte, 19 Mayıs 2023 bankaların çalışma saatleri bilgisi19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla eczaneler, 19 Mayıs 2023 Cuma günü açık değil. Nöbetçi eczaneler hariç tüm eczaneler, 18 Mayıs Perşembe günü mesainin bitimiyle birlikte kapanacak ve 22 Mayıs Pazartesi günü mesai saatlerinin başlaması ile açılacaktır.19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla hastaneler, 19 Mayıs 2023 Cuma günü açık değil. 7 gün 24 saat hizmet veren Acil Servis bölümleri hariç hastanelerdeki tüm poliklinikler, 18 Mayıs Perşembe günü mesainin bitimiyle birlikte kapanacak ve 22 Mayıs Pazartesi günü mesai saatlerinin başlaması ile açılacaktır.