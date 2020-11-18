18 Kasım 2020 Ne zaman sokağa çıkma yasağı başlayacak?

FAHRETTİN KOCA'DAN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı." demişti.Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.Kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek. Kıraathanelerimizin faaliyetlerini bir süre ara verilecek.Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.Şehirlerimizin, ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek. İl hıfzıssıhha kurulları bu sınırlamayı genişletebilecek.Kamu ve özel sektör iş yerlerindeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesi uygulamasına hassasiyet gösterilecek.Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde Mart-Mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareketleri kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı.Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık.Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir."Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de 21 Ekim tarihinde 2 bin 13 kişide corona virüsü tespit edildi.Açıklanan son verilerle birlikte Türkiye'de bu zaman kadar 353 bin 426 kişi corona virüsü ile enfekte oldu.İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelebileceği haberinin asılsız olduğunu belirtti.Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Bugün Reuters kaynaklı "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."Reuters'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırarak servis ettiği haberde vaka sayısının artmasıyla birlikte Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarının tekrar gündeme gelebileceğini iddia edilmişti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca CNN TÜRK'te 5N1K'da Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Bakan Koca, 'Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım. Maskenin bütün üst solunum yolu viral enfeksiyonu önleyen özellikleri var. Ne kadar hassasiyet gösterirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz.' dedi.Cumhurbaşkanlığı toplantısında, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye ettiği kısıtlayıcı tedbirleri görüşülerek karar bağlanacak. Bakan Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, yeni tedbirler alınıp alınmayacağı da toplantı sonunda yapılacak açıklama ile duyurulacak.