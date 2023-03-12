Haber Tarihi: 12 Mart 2023 17:14 - Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2023 17:14

14 Mart'ta deprem mi olacak? 14 Mart 2023'te ne olacak? Astroloji ve takvim yaprağı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde 14 Martı 15 Mart'a bağlayan gece ile ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Peki, 14 Mart'ta deprem mi olacak? 14 Mart 2023'te ne olacak? Astroloji ve takvim yaprağı

14 Mart'ta deprem mi olacak? 14 Mart 2023'te ne olacak? Astroloji ve takvim yaprağı
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Mart ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecenin önemli olduğunu vurgulayan Ahmet Mahmut Ünlü deprem tahmini ile gündem oldu. Peki, 14 Mart deprem mi olacak? Cübbeli Ahmet (14-15 Mart) deprem nerede olacak?
14-15 MART'TA DEPREM Mİ OLACAK?

Mart ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecenin önemli olduğunu vurgulayan Ahmet Hoca, bu konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Rumi takvimine göre ilk Çarşamba olduğuna değinen Ahmet Hoca, takvime bakarak tespit yaptığını aktardı. Senede iki Çarşambaya dikkat çektiklerini vurgulayan Ahmet Hoca, "Dualar yazıyoruz. Ben senede iki kez bu günleri size aktarıyorum. Muhammed Mustafa Şenkidri Hazretleri kitabında çok acayip ilimler koymuş. Burada Mart'ın ilk Çarşambasını işaret ediyor. Zaten Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gün için senelerdir anlatıyorum. Mart önümüzde şu an. Bu sene 14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan geceye dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

Cübbeli "Ne olur ne biter? İstanbul özelinde olmayabilir. Taşrada olabilir. Bir musibet olabilir" dedi.

NOT: Cübbeli, Jeoloji uzmanı veya deprem bilimci değildir.  
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