101 pare top atışı neden yapılır? 29 ekim 101 pare top atışı ne demek, anlamı nedir?

İstanbul Boğazı'nda tarihin en büyük gemi gösterilerinden birisi yapılıyor. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları sebebiyle Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 100 gemi ve TCG Anadolu Gemisi geçiş töreninde yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet bayramı sebebiyle gemilerden 101 pare top atışı yapılacak. Peki, 101 pare top atışı ne demek, neden yapılıyor?



101 PARE TOP ATIŞI NE DEMEK, NEDEN YAPILIYOR?



Resmi bayramlarda ve törenlerde yapılan top atışı, selamlama geleneğinin bir parçasıdır. Tarihte selamlama, selamlayan kişinin silahsız olduğunu ve karşısındakine herhangi bir zarar vermek istemediğini ifade etmiştir. Günümüzde askerlerin eli boşa götürerek selam vermeleri karşısındaki kişinin gücünü kabul ettiğini bir ifade şeklidir. Gemilerde top atışlarının yapılması da dost gemiyi selamlama şeklidir. Özellikle mermi sürülmemiş şekilde olan kuru sıkı ateşlenen toplar, karşı tarafı öldürme amacının olmadığının gösteren bir dostluk göstergesidir. Çok önemli kişilerin şerefine düzenlenen merasimde 101 pare top atışı yapılmaktadır. Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün şerefine de 101 pare top atışı yapıldığı bilinmektedir. 101 pare top atışıyla Türk Ordusu, başkomutanını da selamlamış olmaktadır.



29 EKİM'DE GEMİLERDEN TOP MU ATILIYOR, NEDEN TOP ATILIYOR?



Cumhuriyet'in 100. yılı tüm yurtta çeşitli etkinlerle kutlanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de birçok etkinlik ve tören düzenliyor. Bu kapsamda, 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yeni amiral gemisi TCG Anadolu başta olmak üzere 100. yıla özel 100 savaş gemisi ile geçit töreni yapılacak. Gemiler törene katılacak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ve vatandaşları selamlayacak. Denizcilik geleneklerine göre gemilerin limandan çıkışında "silistre" adı verilen denizci düdüğü çalınacak. İstanbul Boğazı'ndan güneye geçişle başlayacak gemiler, Boğaz'ın iki yakasında halkı selamlayacak. Gemilere, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ile birlikte 20 muharip uçak da eşlik edecek. Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da yapılacak. Gemilerin geçit töreni 29 Ekim saat 17.00'de başlayacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: