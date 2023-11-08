10 kasım Hastaneler, Sağlık Ocağı ve eczaneler açık mı 2023?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

10 kasımda hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler çalışıyor mu sorusu, sağlık problemleri nedeniyle bu kurumlarda işi olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 1 Mayıs nedeniyle ülke genelinde tatil ilan edilen kurumlar arasında hastaneler, sağlık ocağı ve eczanelerin olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili detaylı bilgi elde etmek istedi. Peki, 1 Mayıs'ta eczaneler, sağlık ocağı ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, detaylı bilgiler10 Kasım Cuma günü resmi tatil olmadığından tüm hastaneler ve eczaneler hizmet verecektir. Çalışma saatlerine göre sabahtan akşama kadar hizmet verecek olan doktorların yanı sıra 24 saat açık olan Acil Servislerde ise görevliler, tüm gece boyu hizmet vermeye devam edecektir.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek. Bununla birlikte günümüze kadar 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır.10 Kasım 2023 Cuma günü resmi kurumlar ve devlet kuruluşları ile özel sektör çalışacak. 10 Kasım, milli bayram ya da kutlama değil yas günü olduğundan bu tarihte resmi tatil ilan edilmemektedir.10 Kasım resmi tatil olmadığından tüm postane, noter, banka, adliye ve PTT merkezleri tam gün hizmet verir.10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün hayatını kaybettiği odada düzenlenen anma törenine katılmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturmakta, törenin ardından Atatürk'ün yatağına karanfiller bırakıp Saray'ı ziyaret etmektedir.Ayrıca Türkiye'nin pek çok yerinden yüz binlerce insan, her yıl Atatürk'ü mezarı başında anmak için Anıtkabir'i ziyaret etmektedir.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi