Haber Tarihi: 10 Kasım 2023 11:54 - Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 11:54

10 kasım bugün bankalar tatil mi 2023? 10 kasım'da bankalar açık mı, çalışıyor mu?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, bu yıl cuma gününe denk geliyor. Cumartesi ve Pazar günü bankaların kapalı olması sebebiyle gözler cuma gününe çevrildi. Mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yapılamayan bazı işlemler şubelere gidilerek gerçekleştiriliyor. Ayrıca banka şubelerinden kredi başvurusu, EFT, havale, hesap başvurusu ve diğer birçok işlem yapılabiliyor. Banka çalışma saatleri ise genellikle benzerlik gösteriyor. Peki 10 kasım'da bankalar açık mı, kapalı mı? Cuma günü bankalar çalışıyor mu? İşte, detaylar…

10 kasım bugün bankalar tatil mi 2023? 10 kasım'da bankalar açık mı, çalışıyor mu?
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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bugünün resmi tatil olup olmadığı ve kargoların çalışma saatleri internet üzerinden sorgulanmaya başladı. Peki, kargolar bugün açık mı, çalışıyor mu?

10 KASIM'DA BANKALAR AÇIK MI?

Resmi tatiller içerisinde 10 Kasım yer almıyor. Dolayısıyla bankalar ve diğer kamu kurumları normal çalışma sistemlerinde olacaklar. Okullar tatil olmayacak ancak düzenlenen törenlerle Atatürk anılacak. Atatürk'ün gözlerini yumduğu saat olan 09:05'te birçok kurumda siren sesleri ve saygı duruşu ile anma töreni gerçekleştirilecek.
10 KASIM BERBERLER AÇIK MI?
Dükkan sahibine göre değişir. Bazıları açıktır bazıları kapalı. Ama çoğunlukla açıktır.

10 KASIM'DA KARGOLAR AÇIK MI?
Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı nedeniyle bugün kargoların açık olup olmadığı ve kargoların çalışma saatlerine yönelik araştırmalar yapılıyor.

10 Kasım resmi tatil sayılmadığı için Kargo şirketleri de çalışmalarına devam edecek. Tüm kargo şirketleri normal mesai saatleri ve kargo dağıtım işlemlerini sürdürmeye devam edecek.

10 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci vefat yıl dönümü olan 10 Kasım 2023 Cuma günü resmi tatil değil. Bu nedenle okullar, bankalar ve devlet daireleri açık olacak.

Bankalar ve devlet kurumları normal mesai saatine göre çalışacak.

10 KASIM'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?


10 KASIM'DA HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

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