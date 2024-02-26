Haber Tarihi: 26 Şubat 2024 10:30 - Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 10:30

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞECEK Mİ 2024 SON DAKİKA | Haftalık çalışma saati düşecek mi, ne zaman değişecek?

Türkiye'de çalışma saatleri düştü mü , düşecek mi, sorusu son günlerin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa'da gerçekleştirilen 'İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi' bölge toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye çalışma saatleri ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Milyonlarca çalışan çalışma saatleri kısalacak mı? sorusuna yanıt ararken, gözler de TBMM'ye çevrildi. Peki, çalışma saatleri düşecek mi? Haftalık 40 saat çalışma meclisten geçti mi? Çalışma süresi son dakika gelişmeleri...

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞECEK Mİ 2024 SON DAKİKA | Haftalık çalışma saati düşecek mi, ne zaman değişecek?
Abone Ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesai saatlerinin kısalacağına dair çıkan söylentilere yanıt verdi. Işıkhan, "Bakanlık tarafından bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberleri dikkate almayın" uyarısında bulundu. Peki, mesai saatleri kısalacak mı, haftalık 40 saat çalışma meclisten geçti mi? İşte çalışma saatleri son durum...

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞECEK Mİ?

Bakan Vedat Işıkhan, esnek çalışma saati ve mesai saatlerinin düşürülmesiyle ilgili toplantılar gerçekleştirildiği kamuoyuna duyurdu.

Bakan Vedat Işıkhan konuşmasında, ''Son günlerde çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Tabi ki çalışma hayatı dinamik bir yapıya sahip. Biz daima işçimizin ve işverenimizin kazanılmış haklarını korumayı önceliyoruz. Devamında ise Türkiye Yüzyılına yakışır bir iş kanunu ve çalışma hayatı konusunda elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim. Bu yüzden doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isterim.'' ifadelerine yer verdi.

"22 YILIN EN DÜŞÜK İŞSİZLİK ORANI"

Çalışma hayatındaki kayıt dışı istihdamı azaltmayı da hedeflediklerini belirten Işıkhan, "Önümüzdeki ay açıklanacak 2023 yılı verilerinde hem genelde hem kadınlarda hem de gençlerde 2002 yılından bu yana en yüksek iş gücüne katılım oranları ve istihdam oranları beklenmektedir. Aynı şekilde tüm diğer göstergeler, son 22 yılın en düşük işsizlik oranının ortaya çıkacağına işaret etmektedir. Diğer yandan İş Pozitif'i başlattığımız 9 Şubat'tan bu yana, yani geçtiğimiz 2 hafta içinde 15 bin 262 kadını işe yerleştirdiğimizin müjdesini vermek istiyorum. Bu rakamlar, hem İş Pozitif programımızın hem de diğer istihdam politikalarımızın ne derece etkili olduğunu göstermektedir." dedi.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Ramazan Pidesi 2024 Fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan pidesi fiyatı ne kadar, kaç TL? Gündem Ramazan Pidesi 2024 Fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan pidesi fiyatı ne kadar, kaç TL?
Fenerbahçe'ye Fred müjdesi! Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Fred müjdesi!
Son dakika... Elazığ'da maden ocağında göçük: 3 kişi toprak altında kaldı Gündem Son dakika... Elazığ'da maden ocağında göçük: 3 kişi toprak altında kaldı
Galatasaray'da Mehmet Büyükekşi'nin ihracı reddedildi Galatasaray Galatasaray'da Mehmet Büyükekşi'nin ihracı reddedildi
Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de bir ilki başardı! Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de bir ilki başardı!
Galatasaray'da karar verildi: Serge Aurier Galatasaray Galatasaray'da karar verildi: Serge Aurier
Batshuayi gözünü rekora dikti! Fenerbahçe Batshuayi gözünü rekora dikti!
ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞECEK Mİ 2024 SON DAKİKA | Haftalık çalışma saati düşecek mi, ne zaman değişecek? Gündem ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞECEK Mİ 2024 SON DAKİKA | Haftalık çalışma saati düşecek mi, ne zaman değişecek?
İsmail Kartal'dan takıma uyarı: ''Hepiniz hazır olun!'' Fenerbahçe İsmail Kartal'dan takıma uyarı: ''Hepiniz hazır olun!''
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Beşiktaş'a iki kötü haber! Derbide yoklar
2
Fatih Terim'e şok! Film gibi maç sonunda kritik puan kaybı
3
Galatasaray - Antalyaspor: Muhtemel 11'ler
4
İsmail Kartal'dan Krunice büyük destek!
5
Feyyaz Uçar: "Galatasaray maçından sonra görüşeceğiz"
6
Fatih Karagümrük'ten hakem yönetimi ve TFF'ye tepki!
7
Bülent Uygun: "Manaj için 15 milyon istiyoruz"

SON HABERLER

yukarı ok