Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesai saatlerinin kısalacağına dair çıkan söylentilere yanıt verdi. Işıkhan, "Bakanlık tarafından bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberleri dikkate almayın" uyarısında bulundu. Peki, mesai saatleri kısalacak mı, haftalık 40 saat çalışma meclisten geçti mi? İşte çalışma saatleri son durum...

Bakan Vedat Işıkhan, esnek çalışma saati ve mesai saatlerinin düşürülmesiyle ilgili toplantılar gerçekleştirildiği kamuoyuna duyurdu.

Bakan Vedat Işıkhan konuşmasında, ''Son günlerde çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Tabi ki çalışma hayatı dinamik bir yapıya sahip. Biz daima işçimizin ve işverenimizin kazanılmış haklarını korumayı önceliyoruz. Devamında ise Türkiye Yüzyılına yakışır bir iş kanunu ve çalışma hayatı konusunda elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim. Bu yüzden doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isterim.'' ifadelerine yer verdi.

Çalışma hayatındaki kayıt dışı istihdamı azaltmayı da hedeflediklerini belirten Işıkhan, "Önümüzdeki ay açıklanacak 2023 yılı verilerinde hem genelde hem kadınlarda hem de gençlerde 2002 yılından bu yana en yüksek iş gücüne katılım oranları ve istihdam oranları beklenmektedir. Aynı şekilde tüm diğer göstergeler, son 22 yılın en düşük işsizlik oranının ortaya çıkacağına işaret etmektedir. Diğer yandan İş Pozitif'i başlattığımız 9 Şubat'tan bu yana, yani geçtiğimiz 2 hafta içinde 15 bin 262 kadını işe yerleştirdiğimizin müjdesini vermek istiyorum. Bu rakamlar, hem İş Pozitif programımızın hem de diğer istihdam politikalarımızın ne derece etkili olduğunu göstermektedir." dedi.