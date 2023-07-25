Zalgiris - Galatasaray maçı ilk 11'leri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Salı günü (bugün) , Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak. Peki, Zalgiris-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Zalgiris - Galatasaray maçı ilk 11'leri
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25 Temmuz 2023 08:32
Son güncelleme 25 Temmuz 2023 17:55
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçında 25 Temmuz Salı günü Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak. Peki, Zalgiris-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ligde 2022-2023 sezonunun zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak. Galatasaray, ilk maçına deplasmanda Litvanya temsilci karşısında çıkacak.

GALATASARAY'IN 11'İ

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Zaniolo Yunus, Kerem, Barış Alper.




ZALGIRIS'İN 11'İ
Gertmonas, Fofana, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi.

ZALGIRIS - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak. Mücadele,  S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

GALATASARAY MAÇI DAHA YÜKSEK ORANLARLA İDDAA.COM'DA



ZALGIRIS, 29. RESMİ MAÇINA ÇIKIYOR

Galatasaray, bu sezonki ilk resmi maçına çıkarken ligi devam eden Zalgiris 28 resmi maç oynadı.

Başkent Vilnius temsilcisi, Litvanya liginde 23 müsabakada 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Zalgiris, Litvanya Süper Kupası ve Litvanya Kupası'nda ise 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1. ön eleme turunda başlayan Zalgiris, Kuzey Makedonya ekibi Struga'yı 0-0 ve 2-1'lik maçlarla eledi.

 

 
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