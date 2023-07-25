Süper Lig şampiyonu, yeni sezonun ilk resmi maçındaLitvanya'nıntakımıyla karşılaşacak.Ligde 2022-2023 sezonunun zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak. Galatasaray, ilk maçına deplasmanda Litvanya temsilci karşısında çıkacak.Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Zaniolo Yunus, Kerem, Barış Alper.Gertmonas, Fofana, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi.Vilnius kentindekinda yapılacak maç saat'da başlayacak. Karşılaşmayı Portekizli hakemyönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarınıileüstlenecek. Maçın dördüncü hakemi iseolacak. Mücadele,kanalından canlı olarak yayınlanacak.Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.Galatasaray, bu sezonki ilk resmi maçına çıkarken ligi devam eden Zalgiris 28 resmi maç oynadı.Başkent Vilnius temsilcisi, Litvanya liginde 23 müsabakada 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Zalgiris, Litvanya Süper Kupası ve Litvanya Kupası'nda ise 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1. ön eleme turunda başlayan Zalgiris, Kuzey Makedonya ekibi Struga'yı 0-0 ve 2-1'lik maçlarla eledi.