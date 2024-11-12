Yunus Akgün'e 55 milyonluk teklif!

Galatasaray'da bu sezona damga vuran isimlerden biri olan Yunus Akgün gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı. 24 yaşındaki oyuncu gelen 55 milyonluk teklifler kafası karıştı. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün'e 55 milyonluk teklif!
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12 Kasım 2024 10:52
Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emine adımlarla ilerleyen Galatasaray bir yandan da devre arası transfer çalışmalarını yürütüyor.

İLK AMAÇ OSIMHEN

Galatasaray'ın ilk amacı Victor Osimhen'in bonservisini devre arasında ya da sezon sonunda almak. Bunun için büyük bir para kaynağına ihtiyaç duyan sarı - kırmızılılar bazı sponsorluk anlaşmaları yapıyor.

Osimhen dışında ise takımda performansı yükselen isimlerin sözleşmelerinde iyileştirmeler yapılması hedefleniyor. Bunların başında da bu sezona damga vuran isimlerden Yunus Akgün geliyor.

AVRUPA'DA İLGİ GÖRMEYE BAŞLADI

Galatasaray formasıyla şu ana kadar sezona damga vuran bir performans gösteren Yunus Akgün, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de ilgisini çekmeyi başardı.

Son olarak Tottenham'a attığı golle İngiliz kulübünün de radarına giren milli oyuncu yeni imzaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim hem sergilediği futbol hem de düşük maaşı nedeniyle bir süredir Yunus'un menajeriyle pazarlık halindeydi. Gelen bilgilere göre taraflar son yapılan görüşmede çok büyük oranda anlaşmaya varıldı.

MAAŞI 55 MİLYONA ÇIKARILACAK

24 yaşındaki futbolcunun 2026 yılında bitecek olan sözleşmesinin 2028'e uzatılacağı öğrenildi. Ayrıca Yunus Akgün'ün 17.2 milyon lira olan maaşı da büyük bir sıkıntı yaratıyordu.

Milli futbolcunun maaşının çok büyük bir zamla 55 milyon lira seviyesine çıkarılacağı belirtiliyor. Şu anda taraflar arasında prensip anlaşmasının sağlandığı ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı ifade edildi. 

 
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