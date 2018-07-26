Yönetimden Şenol Güneş'e stoper vetosu!

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Transferde artık somut adımlar atmayı hedefleyeniki farklı senaryo üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.İngiliz kulüplerinin resmen talip olduğu Domagoj Vida ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlı yönetimin iki stoper yerine bir stoper alarak, transfer bütçesinin önemli bir kısmını orta saha ve forvete harcamayı planladığı belirlendi.Vida'nın gitmesi durumunda siyah-beyazlılar, Gary Medel'i stopere çekerek orta sahada boşalan yere kariyerli ve aynı zamanda uluslararası tecrübesi yüksek olan bir futbolcu transfer etmeyi düşünüyor.Negredo ile yolların ayrılması durumunda ise bu bölgeye de yıldız bir golcü ile yönetim, hücum hattını daha da güçlendirecek. Teknik Direktör Şenol Güneş'in, "Vida ayrılırsa iki stoper birden almamız gerekir" açıklamasına rağmen Pepe ve Medel ikilisinin savunma hattı için yeteri kadar güçlü olduğunu düşünen Beşiktaş Yönetimi, savunmaya bir yerli stoper almayı planlıyor. Orta saha ve forvet için birçok isimle temas kuran siyah-beyazlılar, Vida'nın satılması durumunda bu planlamayı hemen devreye sokacak.Hem Domagoj Vida'nın satışı hem de transfer edilebilecek isimler için önümüzdeki günlerde yeniden yurt dışına çıkacak olan Başkan Fikret Orman'ın, transfer çalışmalarının çok gizli tutulmasını istediği ifade edildi.