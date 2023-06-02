Haber Tarihi: 02 Haziran 2023 17:01 - Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2023 17:01

Yeni Ekonomi Bakanı kimdir, kim oldu? 2023 yeni Hazine ve Maliye Bakanı belli oldu mu?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak merak konusu. Cumhurbaşkanlığı seçimini 2. turda resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Sonuçların belli olması ile birlikte gözler yeni kurulacak kabineye çevrildi. Peki, yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim? 2023 yeni Hazine ve Maliye Bakanı belli oldu mu?

Yeni Ekonomi Bakanı kimdir, kim oldu? 2023 yeni Hazine ve Maliye Bakanı belli oldu mu?
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Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak? Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesiyle beraber gündemde yürütmenin diğer önemli isimlerinin kimlerden oluşacağı sorusu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi seçim sonuçlarının kesin olarak açıklanmasından sonra açıklaması bekleniyor.
Yeni Ekonomi Bakanı kimdir, kim oldu? 

Bloomberg haber ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak atayacağını bildirdi. Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu'nu yarın açıklaması bekleniyor.

Bloomberg'deki Fırat Kozok imzalı haberde, Şimşek'in Türkiye'nin tüm ekonomi politikalarından sorumlu olacağı belirtildi.

Haberde ayrıca Şimşek'in seçimler sonrası piyasalarda güven tazelemesinin beklendiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı ve Şimşek'in ofisi haberle ilgili olarak Bloomberg'e yorum yapmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pazar günü yeniden göreve seçilmesinin ardından Dolar/TL kuru haftanın son işlem gününde yine rekor kırarak 20,90'ı aştı.

Yeni kabine ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı televizyon programında seçim sonuçlarını değerlendiriyor. Erdoğan'ın bu akşam ABD Başkanı Biden ile görüşeceğini söyleyen Sözcü Kalın, 'Kabine ne zaman açıklanacak?' sorusuna da yanıt verdi.


İbrahim Kalın şu açıklamalarda bulundu: "Takvim YSK'nın açıklayacağı tarih ve kesin sonuçlarına bağlı olarak şekillenecek. Bildiğiniz gibi YSK iki tane kesin sonuç açıklaması yapacak. Birisi milletvekili seçimleriyle ilgili diğeri de Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili. Ben YSK'nın milletvekilliği seçimlerini kesin sonuçlarını ne zaman açıklayacağını bilmiyorum. Onların tasarrufunda olan bir konu ama önümüzdeki 1-2 gün içinde açıklayacağını biz bekliyoruz.

Mevcut cumhurbaşkanlığı kabininde yer alan isimler

Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşmaktadır. Bakanlar Kurulu isim listesi şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı kim?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı kim?

Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Derya Yanık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Bilgin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kim?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Murat Kurum

Dışişleri Bakanı kim?

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kimdir?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı kim?

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı kim?

Hazine ve Maliye Bakanı: Nureddin Nebati

İçişleri Bakanı kim?

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Kültür ve Turizm Bakanı kim?

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Millî Eğitim Bakanı kim?

Millî Eğitim Bakanı: Mahmut Özer

Millî Savunma Bakanı kimdir?

Millî Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Sağlık Bakanı kim?

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı kim?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Tarım ve Orman Bakanı kimdir?

Tarım ve Orman Bakanı: Vahit Kirişci

Ticaret Bakanı kimdir?

Ticaret Bakanı: Mehmet Muş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kimdir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Karaismailoğlu

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