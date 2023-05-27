Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Türkiye, 28 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Bu nedenle seçim günü yasakları arasında Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusu yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) konu hakkında yaptığı açıklamalar ile birlikte merak edilen soruları yanıtladı. Peki, Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 14 Mayıs Pazar seçim günü sokağa çıkma yasağı var mı?Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanıl Seçimlerinde uygulanacak olan yasakları açıkladı. 298 sayılı Kanun'un 79'uncu ve 80'inci maddesi kararı gereğince YSK tarafından açıklanan yasaklar şöyle:Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkintahmini ve yorum yapılması yasak olacak.Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.Seçim günleri, birçok ülkede yasal bir tatil olarak kabul edilir. Bazı ülkelerde, seçmenlerin oy kullanması için bir gün boyunca işlerin ve okulların tatil edilmesi gerekmektedir. Ancak, sokağa çıkma yasağı gibi ek kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağına dair sorular da sıklıkla gündeme gelmektedir.Türkiye'de seçim günleri genellikle hafta sonuna denk gelir ve seçim günü sokağa çıkma yasağı uygulanmaz. Ancak, seçimlerin yapıldığı günlerde güvenlik önlemleri artırılmaktadır. Özellikle seçim bölgelerinde yoğunluk yaşanması ve kalabalık oluşması beklendiğinden, güvenlik güçleri seçim bölgelerine ekstra önem vermektedir.Özellikle son yıllarda terör olaylarının artması ve ülke genelinde güvenlik tehditlerinin artması nedeniyle seçim günleri için özel bir güvenlik planı hazırlanmaktadır. Bu plan kapsamında, seçim bölgelerinde polisler ve askerler görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra, seçim bölgelerine arama tarama cihazları konulmaktadır.Ayrıca, seçim günleri için İl İdaresi Kanunu ve genelge hükümleri doğrultusunda, valilikler sokağa çıkma yasağı gibi ek kısıtlamaları da uygulayabilir. Ancak, sokağa çıkma yasağı uygulanacaksa, bunun önceden halka duyurulması gerekmektedir. Bu nedenle, seçim gününde sokağa çıkma yasağı uygulanacaksa, yetkililer tarafından halka duyurulacaktır.Özetle, Türkiye'de seçim günlerinde genellikle sokağa çıkma yasağı uygulanmaz. Ancak, seçim bölgelerinde güvenlik önlemleri artırılmakta ve özel bir güvenlik planı uygulanmaktadır. Seçim günleri için sokağa çıkma yasağı gibi ek kısıtlamalar uygulanacaksa, bunun halka önceden duyurulması gerekmektedir