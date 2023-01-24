Haber Tarihi: 24 Ocak 2023 15:25 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 15:25

Yargı 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı son (51) bölüm full izle!

Yargı 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? KANAL D kanalının sevilen dizisi Yargı son bölümün ardından 52. Bölüm fragmanı merak konusu oldu. İzleyiciler yeni bölümde nelerin olacağını öğrenmek istiyor. Peki, Yargı 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı son (51) bölüm full izle!

Yargı 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı son (51) bölüm full izle!
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Yargı 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? KANAL D kanalında yayınlanan Yargı 51. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin seyircileri için Yargı 51. bölüm full izle bilgilerini haberimizde derledik. Peki, Yargı 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yargı 51. son bölüm özeti...
Yargı 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yargı dizisi KANAL D ekranlarında bu akşam 51. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 51. bölümün ardından şimdi de Yargı 52. bölüm için araştırmalarına başladılar. Yargı 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Yargı 52. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Yargı 52. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

Yargı son (51) bölüm full izle! 

Ceylin kendisini yeni bir açmazda bulur. Dosyayla alakalı olarak ona gelen tehdit telefonu zaten arasının bozuk olduğu Ilgaz ile yeni bir gerilimi doğuracaktır. Bir yanda sevdiği adamı koruma duygusu, diğer bir yanda davada gerçeğe bir an önce ulaşma refleksi onları bir arada tutmaya yetecek midir?
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


"Düğün günü ölü bulunan gelin" soruşturmasında Ilgaz ve Eren düğün günü tam olarak ne yaşanmış olduğunun peşindedir. Davada açığa çıkan her gerçek ile birlikte garip ve gizemli ilişkiler ağı ortaya çıkmaktadır.

Yekta Tilmen oğlu Ömer'i daha da yakından tanımaya çalışırken Ömer'in öngörülemez davranışları onu günbegün şaşırtacaktır.

Merdan'ın yokluğunda Çınar'ı sahip çıkması gereken bir dede mirası beklemektedir.


Şimdiye kadar mesleği gereği çokça tehdit ile karşılaşmış Ilgaz, adaletten hiçbir şekilde ödün vermeme derdindedir. Fakat Ilgaz dahil, hiç kimse tehdidin boyutunun bu kadar büyük ve ciddi olabileceğini öngörememiştir. Çoğalan tehditler vakanın tüm seyrini değiştirecektir.

Yargı yeni bölümleri ile her pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de…

 

 

 

 

 

 

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