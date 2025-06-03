WhatsApp çöktü mü? 3 Haziran WhatsApp'ta sorun mu var, neden girilmiyor?

WhatsApp'ın durumu hakkında son dakika gelişmeleri kullanıcıları tarafından takip ediliyor. Popüler online mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki sorun ise sosyal medyada gündeme geldi. Peki, WhatsApp'ta sorun mu var, neden çöktü?

Son dakika gelişmelere göre mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta sorun yaşandığı kullanıcılarca öne sürülüyor. Kullanıcıların bir bölümü mesaj göndermede sorun yaşadıklarını bildirirken konuya dair henüz resmi açıklama bulunmuyor.

Konuyla alakalı olarak Downdetector, WhatsApp'ta sorunun meydana geldiğini grafikle bildiriyor.