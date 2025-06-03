Haber Tarihi: 03 Haziran 2025 15:29 - Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2025 15:29

WhatsApp çöktü mü? 3 Haziran WhatsApp'ta sorun mu var, neden girilmiyor?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın çöktüğü yönünde iddialar sosyal medyada gündeme geldi. Kullanıcılar ''WhatsApp'ta sorun mu var, çöktü mü?'' şeklinde sorular yöneltmeye başladı. Uygulama kullanıcıları WhatsApp'ta mesajların iletilmediğini bildiriyor.

WhatsApp çöktü mü? 3 Haziran WhatsApp'ta sorun mu var, neden girilmiyor?
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WhatsApp'ın durumu hakkında son dakika gelişmeleri kullanıcıları tarafından takip ediliyor. Popüler online mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki sorun ise sosyal medyada gündeme geldi. Peki, WhatsApp'ta sorun mu var, neden çöktü?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Son dakika gelişmelere göre mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta sorun yaşandığı kullanıcılarca öne sürülüyor. Kullanıcıların bir bölümü mesaj göndermede sorun yaşadıklarını bildirirken konuya dair henüz resmi açıklama bulunmuyor.

Konuyla alakalı olarak Downdetector, WhatsApp'ta sorunun meydana geldiğini grafikle bildiriyor.

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